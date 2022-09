Últimas noticias: Actualidad sobre el nuevo rey de Reino Unido, la diada de Cataluña y otras informaciones

El nuevo monarca británico, el rey Carlos III, ha sido proclamado en Irlanda del Norte en una ceremonia que ha tenido lugar en la residencia real oficial, el castillo de Hillsborough en el condado de Down, informa PA Media.

El evento tuvo lugar bajo una fuerte lluvia. Un saludo real de corneta siguió a la última ronda de salvas de 21 cañonazos y la banda militar tocó un verso de God Save the King. Luego se invitó a la multitud a decir tres vítores por Carlos III. Antes de la lectura de la proclama, sonó una fanfarria de 40 segundos. La campana en la torre del reloj del Palacio de Justicia en el Castillo de Hillsborough dio un solo repique al dar las 12 del mediodía para señalar el comienzo. Los invitados al evento incluyeron al secretario de Irlanda del Norte, Chris Heaton-Harris, y al ministro de la Oficina de Irlanda del Norte, Steve Baker. El líder del DUP, Sir Jeffrey Donaldson, la líder del Partido de la Alianza, Naomi Long, y el líder de los unionistas del Ulster, Doug Beattie, también estuvieron presentes. Hoy temprano, la presidenta del Sinn Féin, Mary Lou McDonald, dijo que el partido no participará en ninguna ceremonia de proclamación de adhesión.

Además, también ha tenido lugar la proclamación en Gales, donde se han producido algunas protestas contra la monarquía. Las proclamaciones preceden a la gira que el nuevo rey hará próximamente por Reino Unido, para presentarse ante las autoridades de las diferentes naciones.

Regimental goat a hit at the ceremonials in Cardiff. pic.twitter.com/FWTC0zKOry