Prensa Ibérica y El Periódico de España organizan una mesa de expertos sobre el futuro sostenible de la moda

Reconocidos profesionales del sector han expuesto durante este encuentro los pasos que debe seguir la industria para ser más respetuosa con la naturaleza y la sociedad

2 Se lee en minutos Esther Alonso Vaquerizo



La moda afronta hoy un gran reto: ser mucho más sostenible de lo que es ahora. Para lograrlo, es necesario que gobiernos, organizaciones y público final asuman un nuevo paradigma de actuación que favorezca esta profunda transformación. EL PERIÓDICO DE ESPAÑA (EPE) ha querido dar voz a este cambio organizando la mesa de expertos ‘Claves de la sostenibilidad en el futuro de la moda’, en la que Signus un sistema de gestión de neumáticos usados, ha participado como colaborador.

El encuentro ha sido moderado por Laura García del Río, jefa de Moda de la revista Woman, cabecera de Prensa Ibérica y a él han asistido Gema Gómez, fundadora de Slow Fashion Next, una plataforma que promueve y difunde acciones a favor de la moda sostenible; Joan Carles Montes, portavoz del departamento de Comunicación de Humana; Samuel Soria Santos, fundador de la firma de gafas Parafina, creadas con materiales reciclados; Mariana Gramunt de Azqueta, co-Fundadora la firma textil Sidikai que funciona con la premisa “zero-waste” e Isabel López Rivadulla, vicepresidenta de Women Action Sustainability y directora de marketing y comunicación de Signus.

La representante de firma textil Sidikai fue la primera en dar unas pinceladas sobre el presente de este sector: “En la actualidad la moda se encuentra inmersa en un sistema de producción lineal, en el que sólo importa el crecimiento. Esto genera un comportamiento de consumo frenético basado en el usar y tirar. Debemos dinamitar los cimientos de la industria que hemos heredado para construir la que queremos”.

Sobre este tema, la fundadora de Slow Fashion Next apuntó: “Es necesario llevar a cabo un cambio sistémico del modelo económico actual. Cada vez aparecen más estudios con una visión más amplia, que consideran los límites planetarios, que advierten que hay ciertas barreras de consumo que no debemos sobrepasar si queremos asegurar la estabilidad en la tierra”.

Una de las cuestiones en la que han estado de acuerdo todos los ponentes es en la necesidad de hacer más sencillo para el consumidor distinguir la ropa fabricada según parámetros sostenibles de la que no lo es: “El público está concienciado sobre lo importante que es comprar productos eficientes y sostenibles. El problema muchas veces es que no saben cómo reconocerlos”, ha afirmado la directora de marketing y comunicación de Signus. “Hay demasiadas etiquetas demasiadas certificados y los consumidores no entienden absolutamente nada. Deberían establecerse códigos sencillos de identificar” añadió.

El precio de los productos sostenibles es otro escollo en el avance de este nuevo modelo: “Lo sostenible es más caro y menos competitivo. Usar materiales reciclados debería ser la norma, no la excepción. Extender este modelo eco-responsable ayudaría a rebajar costes en la producción de las empresas responsables con el medio ambiente”, apuntó el fundador de la marca de gafas Parafina.

La circularidad de la ropa también se abordó en el encuentro. Sobre esto, el portavoz de Humana afirmó: “Las cosas están cambiando a mejor. Hasta hace nada no había en España una tradición de comprar ropa de segunda mano. Pero cada vez son más los jóvenes que adquieren productos que han sido usados previamente con normalidad”.

