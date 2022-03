El PP llama a declarar a Almeida, Carabante y Carromero en la comisión de espionaje a Ayuso

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. / EUROPA PRESS

El grupo municipal del PP ha registrado este jueves su lista de comparecientes para la comisión de investigación sobre el presunto espionaje en el Ayuntamiento de Madrid, en la que figuran cuatro nombres: el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, el presidente de la EMVS, Álvaro González, y el ex director general de Coordinación de Alcaldía Ángel Carromero.

Almeida, quien tras reiterar su compromiso con la "transparencia", ha calificado de "disparatadas" algunas solicitudes de comparecientes de la oposición, como la del expresidente madrileño Ignacio González o la de la presidenta del Comité de Derechos y Garantías de la formación, Andrea Levy.

Además, ha continuado, los 'populares' llamarán a comparecer "a todos los cargos municipales que han tenido relación con las averiguaciones de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS)". "Pido a los que tengan relación con el objeto de la comisión de investigación que venga, los que no, en mi opinión, que no vengan", ha expresado el primer edil.

"Comparecí apenas unas horas después, en un pleno ordinario y extraordinario, al mismo tiempo que accedíamos a las peticiones a los diferentes grupos, pero dije que no permitiría que la comisión fuera un circo o una falta de respeto, que se pretendiera transformar en una suerte de causa general fundamentada en fuegos artificiales o cortinas de hunos", ha recordado el regidor.

Y es que sostiene que algunas solicitudes de comparecencias de la oposición se basan en "atacar al PP" sin pensar en los madrileños, ya que algunas "no guardan relación con los hechos" y "solo pretenden, dado que tienen la intuición de que no hubo pago y no podrán sacar nada, lanzar una cortina de humo basada en el cotilleo a ver si es posible hacer un dictamen".

Así, ha incidido en que el PP quiere "llegar hasta el final" pero "no va a tolerar, por respeto a los madrileños, que esto se convierta en un circo basado en una causa general de cotilleo citando a personas que no tienen nada que ver".

Quiénes deben acudir

Requerido por los periodistas, Martínez-Almeida ha señalado que exige a todas aquellas personas citadas "que estén en relación con el objeto de la comisión , que acudan". "Aquellas que no, no me van a encontrar ahí", ha advertido.

"¿Qué sentido tiene citar al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid?, ¿alguien piensa que tiene relación? Por no hablar de Ignacio González, ¿qué sentido tiene que venga a comparecer? O tantas y tantas personas, como Levy en su condición de presidenta del comité de derechos y garantías", ha apostillado.

Los 'populares' solicitarán además en la Junta de Portavoces de la comisión que los grupos municipales "motiven por escrito por qué está llamando a declarar a cada persona", pues "lo mínimo que tiene que hacer cada grupo municipal es presentar la motivación". "Que lo dejen por escrito para que sepamos por qué llaman a las personas que llaman. Si no tienen nada que ocultar, no tendrán ningún problema", ha advertido.

Por su parte, la vicealcaldesa, Begoña Villacís, aseguraba ayer que el Grupo Municipal de Ciudadanos apoyará que acudan a comparecer en la comisión "quienes (la oposición) piensen que tengan que comparecer".

"Sabiendo la responsabilidad que hemos asumido con la presidencia, los otros grupos políticos han hecho un gesto de confianza que además a mi me gustaría agradecerles, y vamos a estar a la altura. Ante la duda siempre va a ser para que los grupos políticos tengan más maniobrabilidad y puedan llegar más lejos en sus indagaciones, así que apoyaremos en la medida de lo posible. Sí que vamos a apoyar que comparezca quienes piensen que tengan que comparecer", trasladó.

