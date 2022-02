Igea y Tudanca salen al ataque de Mañueco, que marca líneas rojas a Vox

El sorteo ha determinado que arranque el candidato del PP, tras lo que seguirá Ciudadanos y cerrará el aspirante del PSOE

El candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha marcado en el segundo debate electoral, celebrado esta noche, algunas líneas rojas a Vox, sin pasos atrás en la lucha contra la violencia de género y la igualdad, aunque tanto Cs como PSOE han dudado de que eso vaya a ser así si se produce un pacto con la formación de Abascal.

Tanto el candidato del PSOE a la presidencia de la Junta, Luis Tudanca, como el de Cs, Francisco Igea, le han reprochado a Mañueco que sepa la canción que va a cantar cuando llegue al gobierno, en referencia a su posible pacto con Vox y los retrocesos que ello va a suponer en inmigración, igualdad o violencia de género.

"Lucho, he luchado y lucharé por la igualdad. A eso no me va a ganar nadie", ha respondido Mañueco al respecto en el segundo debate electoral que se ha celebrado en Castilla y León Televisión, donde ha asegurado que debe esa lucha a su madre, sus cuatro hermanas, su mujer, sus dos hijas, sobrinas y sobrinas nietas.

Igea ha sostenido que "desgraciadamente" no va a ser así, en cuanto que no va a haber un paso atrás en esa lucha contra la violencia de género o inmigración, ya que el PP tiene un respaldo menor conforme avanza la campaña y ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya anticipó que si "hay que pactar con Vox se pacta".

Los dos primeros bloques del debate, Sanidad y Servicios Sociales, ha transcurrido sin apenas referencias a las políticas nacionales y a Pedro Sánchez, y con alusiones a los 35 años de Gobierno que lleva el PP en la Comunidad, que Mañueco ha sostenido que por algo será, a su juicio por la sintonía de su partido con los ciudadanos, que ha vuelto a solicitar para gobernar en solitario.

Tanto Tudanca como Igea no han visto bondades en esos 35 años de Gobierno en los que se han prometido infraestructuras sanitarias y no cumplidas durante décadas, como el hospital de Aranda de Duero o la radioterapia en Ávila.

Con un rotundo "ahora", han respondido a la vez Tudanca e Igea al que Mañueco haya comprometido "ahora" esas dos infraestructuras.

En sanidad el debate se ha centrado en la apertura de los consultorios locales, que Tudanca ha garantizado y ha puesto en entredicho en cuanto al compromiso al respecto del PP, ya que hay pueblos como Monumenta, en Zamora, que llevan 500 días sin médico.

"El viernes estuvo el médico", le ha respondido Mañueco; mientras que Igea ha pedido que no se mienta en esta materia ya que no hay médicos suficientes para tener todos los consultorios abiertos y servicio presencial.

Y en servicios sociales, Tudanca ha pedido más plazas públicas para mayores mientras que Igea ha planteado un modelo en el que los mayores estén más tiempo en sus domicilios, y ha reconocido que no se puede estar satisfecho de lo que sucedió en las residencias durante la pandemia, aunque se hizo lo imposible.

Mañueco ha defendido la buena gestión en las residencias durante la covid y ha planteado que los mayores estén donde quieran estar, en sus domicilios o en las residencias.

