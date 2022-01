La polémica sobre el tercer puesto a Tanxugueiras llega al Congreso de los Diputados

Nueva vuelta de tuerca por el polémico tercer puesto de Tanxugueiras en el Benidorm Fest. Desde que el sábado por la noche la votación del jurado profesional las alejase del sueño eurovisivo -Tanxugueiras recibió la máxima puntuación en los votos del público- las críticas al sistema de votación han invadido las redes sociales. No solo por parte de fans anónimos, sino que muchas caras conocidas de la política, la televisión, la industria musical o el cine han saltado a la palestra para tachar de "tongo" lo sucedido en la final del Benidorm Fest.

Y cuando pensábamos que la indignación ya no podía dar más de sí, el diputado nacionalista en el Congreso Néstor Rego acaba de hacer público que su grupo pedirá la comparecencia pública del presidente de CRTVE -organizadora de la gala- para que dé explicaciones sobre qué criterios se han seguido para escoger a ese jurado profesional.

Neste luns @obloque rexistraremos solicitude de comparecencia do Presidente da CRTVE no Congreso para que explique os criterios utilizados para a elección do xurado do #BenidormFest , do sistema de votacións e as dificultades que encontraron moitas persoas para poder votar.