Íñigo Errejón, líder de Más País, contagiado de coroanvirus

El político ha comunicado su positivo e indica que trabajará desde su casa durante su aislamiento

Iñigo Errejón, en el Pleno del Congreso. / EFE

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha comunicado públicamente haberse contagiado de coronavirus. "Después de todo el día encontrándome un poco mal he dado positivo en Covid" ha indicado en un mensaje a través de sus perfiles en redes sociales.

Además, ha asegurado que se confinará durante una semana y seguirá trabajando desde casa. "Pero demasiado me estaba librando ya de esta última ola. Toca semana de confinarse, teletrabajo y sopas", ha tuiteado.

Después de todo el día encontrándome un poco mal he dado positivo en covid. Estoy bien, pero demasiado me estaba librando ya de esta última ola. Toca semana de confinarse, teletrabajo y sopas. — Íñigo Errejón (@ierrejon) 30 de enero de 2022

Otros políticos con coronavirus

En las últimas semanas, otros políticos han sido contagiados de Covid-19, en plena sexta ola de la pandemia. El más reciente, el candidato a presidir la Junta de Castilla y León por Ciudadanos, Francisco Igea, que tendrá que realizar los actos electorales desde su domicilio.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, anunció este viernes que ha superado el coronavirus diez días después de dar positivo y ha reconocido que sufrirlo "ha sido duro" porque hace años que no se encontraba "tan mal". "No ha sido grave, pero ha sido duro. Yo tengo buen sistema inmunitario y hace años que no me encontraba tan mal", ha dicho en un mensaje publicado en la red social Twitter.

También Alberto Garzón, ministro de Consumo, Alberto Garzón, informó hace unos días de su positivo en Covid-19 y, aunque lo ha pasado bien y ha seguido trabajando desde casa, ha tenido que suspender su agenda de actos y las reuniones que tenía programadas.

