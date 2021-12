La farsa de las macrofiestas de Nochevieja en Madrid: cinco están en vilo, pero todas las 'raves' ordinarias siguen adelante

Madrid planea no autorizar varias macrofiestas "extraordinarias" de Nochevieja

Las fiestas "ordinarias" en discotecas normales siguen adelante con aforos de miles de personas

Las macrofiestas ’extraordinarias’ de Nochevieja, en vilo

A falta de tres días para Nochevieja, la Comunidad de Madrid no ha tomado aún una decisión sobre las macrofiestas de celebración del fin de año. Según las informaciones dadas por la consejería de Sanidad en los últimos días, algunas de ellas podrían suspenderse debido al covid y a la variante Ómicron.

Otras comunidades, como Asturias, Catalunya, Aragón y Navarra, han impuesto restricciones al ocio nocturno (interiores cerrados, limitación de aforos) o toque de queda, mientras que Galicia, País Vasco y La Rioja estudian medidas similares.

El consejero madrileño del ramo, Enrique Ruiz Escudero, manifestó este lunes que "no es el mejor momento de celebrar eventos extraordinarios con muchas personas" y que "cuando el consumo de alcohol avanza, las medidas se van relajando".

La directora de Salud Pública, Elena Andradas, dijo este martes que su departamento está a la espera de recibir información sobre las solicitudes de autorización y que "en función de qué medidas y características organizativas tengan esas macrofiestas, se adoptará una decisión".

Esta se comunicará previsiblemente en las próximas horas.

Sin embargo, varias discotecas con aforos de miles de personas siguen adelante con sus fiestas del día 1 de enero, que este año cae en sábado.

Es el caso de Fabrik, en Humanes de Madrid, y de la Cubierta de Leganés, que tienen programadas sesiones tipo 'rave' a partir de las cinco de la tarde de ese día. En Fabrik, además, la fiesta continuará el domingo 2 de enero con una matinal desde las siete de la mañana.

El aforo de Fabrik es de 4.000 personas y el de la Cubierta de 10.000 personas. Las entradas de este segundo evento, que se vendieron a partir de 70 euros, ya están agotadas. Por su parte, la discoteca Kapital tiene programadas sesiones tanto para la noche del 31 (viernes) como para la del 1.

Las redes de estas discotecas se llenan estos días de preguntas sobre posibles cancelaciones a raíz de las manifestaciones de las autoridades.

Desde Fabrik son claros: su fiesta de Año Nuevo "SÍ que se va a celebrar".

"A día de hoy, todos los eventos de este fin de semana van a realizarse con normalidad, como es razonable. Si no fuera así, ya lo habríamos avisado en nuestras redes sociales. La noticia que estáis viendo en diferentes medios habla de eventos extraordinarios sin licencia aún aprobada", explica un portavoz de la empresa a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. "Nosotros tenemos todas las licencias en orden. No se van a cerrar discotecas, simplemente no se van a autorizar fiestas nuevas. Si lees la noticia, habla de eventos en el norte de Madrid y nosotros estamos al sur".

Nos arde el MD por lo que vamos a ser claros y concisos:@elrow_ de Año Nuevo en Fabrik SÍ que se va a celebrar 🥂 pic.twitter.com/P135LjQ80W — FABRIK OFICIAL (@fabrikdiscoteca) 23 de diciembre de 2021

La fiesta de la Cubierta de Leganés —Wan Festival— no ha informado de ningún contratiempo ni ha contestado en redes a quienes preguntan por su posible cancelación. Este periódico ha intentado contactar, sin éxito, con la organización.

Unidas Podemos Leganés solicitó hace varios días que se anulara el evento, al que calificó de "atrocidad", ante la creciente curva de contagios.

Fiestas ordinarias vs. extraordinarias

Las cancelaciones a las que viene haciendo referencia la consejería son las de macrofiestas "extraordinarias", es decir, aquellas en lugares que normalmente no hacen eventos. Estas fiestas necesitan autorización de la consejería de Presidencia, Justicia e Interior.

Las fiestas "ordinarias", en el contexto de la pandemia, se regirán por las restricciones vigentes en la Comunidad de Madrid y no necesitarán autorización especial. Ahora mismo solo es obligatorio llevar mascarilla y no hay reducciones de aforo.

Pese a que el Consejero dijera que "no es el mejor momento de celebrar eventos extraordinarios con muchas personas", los eventos "ordinarios" con muchas personas siguen adelante. La directora de Salud Pública también habló el martes de tomar medidas en las "macrofiestas" que solicitaran "autorización extraordinaria", no en el resto.

Fuentes de Presidencia señalan que están pendientes de que las macrofiestas "extraordinarias" manden sus planes de seguridad. Este año han recibido cinco solicitudes, muy pocas en comparación con otros años, cuando superan las 80.

De las cinco solicitudes, una está en Madrid capital y cuatro en municipios del norte de la región. Estas mismas fuentes no indican qué cuatro municipios han solicitado autorización y prevén que solo se autoricen dos de ellas.

Drones en las uvas de Sol

La celebración de las uvas en la Puerta del Sol también sigue adelante, según indicó Andradas en rueda de prensa.

"No existe limitación para la realización de eventos típicos de las fiestas madrileñas. Desde la dirección general de Salud Pública vamos a ser muy claros con las medidas de recomendación en espacios abiertos. El Ayuntamiento de Madrid ha reducido el aforo y va a haber un refuerzo del cumplimiento de medidas", ha dicho.

El aforo de las uvas y de las preuvas del día 30 está limitado a 7.000 personas, un 60% menos que en 2019. Y la mascarilla vuelve a ser obligatoria en exteriores en toda España desde la semana pasada.

El Ayuntamiento controlará los accesos con dos dispositivos de Policía Municipal y dos de Policía Nacional. Y según ha indicado Andradas, "habrá un refuerzo de la vigilancia del cumplimiento de medidas, no solo con policía sino con otros métodos tecnológicos, como los drones".

Desde la consejería de Sanidad han anunciado, en el análisis de la situación epidemiológica, que el 91,5% de la población mayor de 12 años está vacunada con pauta completa y que la posibilidad de ingresos hospitalarios con la variante Ómicron se ha reducido respecto a las variantes anteriores.

Ayuso pedirá mañana en el Consejo Interterritorial que se reduzca el número de días de cuarentena, de diez a cinco, siguiendo la recomendación del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

