La fiesta de los médicos de Leganés en la capital del covid de España

Al menos 32 sanitarios del Hospital Severo Ochoa se han infectado de Covid-19 tras una fiesta el fin de semana pasado en una casa rural.

El municipio madrileño tuvo la mayor tasa de mortalidad por coronavirus de España a principios de la pandemia

LEGANÉS (MADRID), 17/04/2020.- Los Sanitarios del hospital Severo Ochoa de Leganés agradecen los aplausos de los vecinos por su labor en la lucha contra el coronavirus, hoy viernes en la quinta semana del estado de alarma por la pandemia del COVID-19. / Fernando Villar

El pasado 30 de noviembre, el Ayuntamiento de Leganés empezó a colocar placas conmemorativas en cinco lugares del municipio. Son un homenaje a las vecinos que han muerto víctimas del Covid-19 desde marzo de 2020. La pandemia hizo estragos en la ciudad, especialmente durante la primera fase, alcanzando la mayor tasa de mortalidad de España por el coronavirus. La mayor parte de las defunciones se registraron durante la primera ola, con el colapso del Hospital Severo Ochoa tras de la declaración del estado de alarma. Las cifras entre marzo y mayo ya la ponían liderando este luctuoso ranking, con 329 defunciones por 100.000 habitantes.

Sólo un par de semanas después de que se descubriesen estas placas, se registraba otro brote que provocaba un seísmo en la ciudad. El motivo es que este ha venido originado por los propios sanitarios, los médicos de aquel mismo hospital que colapsó. Los residentes del Severo Ochoa son los responsables del rebrote, después de haberse reunido para una escapada de fin de semana en una casa rural. Lo adelantó aquí el diario local Leganews, que hablaba de 20 infectados. La cifra ha ido aumentando desde entonces, superando ya los 30 contagios.

No son los únicos. En Santiago de Compostela, 120 doctores del Hospital Clínico acudieron a un conocido pabellón de la ciudad para participar en una cena de navidad. El resultado del evento ha sido de 26 infectados entre la plantilla. El propio presidente de la Xunta, Núñez-Feijóo, criticó públicamente la irresponsabilidad de los profesionales: “Si los que nos tienen que cuidar, ni siquiera se cuidan ellos, es muy difícil decirle a una persona que se cuide" lamentaba el presidente en una comparecencia pública. Confesó también que, de todos los brotes registrados últimamente, "este nos dolió especialmente".

Más cerca aún de Leganés, en el Hospital Isabel Zendal de Madrid, un total de 17 sanitarios resultaron contagiados después de haber celebrado una cena navideña. Y para acabar esta particular 'Pesadilla antes de Navidad', en el antiguo Carlos Haya de Málaga se ha batido el récord de sanitarios afectados por un rebrote en esta última ola: después de haber organizado una cena de trabajo con 178 personas, al menos 68 han dado positivo en Covid-19.

Dos personas reciben la primera dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el Covid-19, a 9 de junio de 2021, en el Hospital Severo Ochoa de Leganés, Leganés, Madrid, (España). / A. Pérez Meca - Europa Press

De este modo, son más de 150 los profesionales de la salud infectados en las últimas fechas por haber relajado las medidas de seguridad y haber participado en cenas de empresa. Pero tal vez, por sus antecedentes, el caso más sangrante es el de Leganés, donde el Severo Ochoa se convirtió, a principios de la pandemia, en uno de los escenarios más castigados que se han visto en España desde la aparición del SARS-CoV-2. Las placas conmemorativas se pusieron para homenajear a los muertos, pero también para recordar que seguimos en mitad de una pandemia.

Tradición

Dicen que es una tradición entre los residentes del Severo Ochoa: celebrar una quedada en una casa de recreo antes de las fiestas navideñas. Lo aseguran a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA fuentes próximas al hospital. No fue una cena sin más, como en los otros tres casos; fue una estancia en una casa rural con convivencia en la que participaron entre 40 y 70 médicos de distintas áreas del hospital de Leganés. Las edades de los afectados, entre 20 y 40 años.

Un dato que no se ha explicado correctamente: desde el principio afirmó que esta quedada tuvo lugar durante el puente de la Constitución. Este periódico ha podido averiguar que los hechos se produjeron el siguiente fin de semana, del 10 al 12 de diciembre. Debido al tiempo de incubación que requiere el virus, es posible que algunos de ellos ya acudiese a la escapada estando infectado.

Existe, según fuentes próximas al centro, un gran malestar entre la gerencia por este episodio. Pero también por la repercusión mediática. Sostienen en privado que ninguno de los asistentes volvió después a su centro de trabajo, por lo que ha supuesto una vía de contagio para los pacientes. Que la mayor parte de los positivos son asintomáticos, que permanecen en sus casas y que no hay entre ellos ningún perfil de riesgo. Pero nadie ha dado públicamente explicaciones.

"Esto no puede ser"

"Estábamos en una sala haciendo el triaje, veías la cola de pacientes esperando delante de ti, muchos en camilla, mirabas para atrás y tenías una ventana que daba al mortuorio […]. Venían camiones a por los cadáveres. Pensabas ‘esto no puede ser". Lo explicaba Javier García, delegado de UGT del centro, en una entrevista concedida a Eldiario.es cuando se cumplió un año de aquella fatídica primera ola. No ha habido ahora, no obstante, pronunciamiento de los sindicatos del centro.

Bomberos de Leganés (Madrid) ayudan al traslado de una paciente desde el Hospital Universitario Severo Ochoa al de campaña habilitado en el pabellón deportivo 'Carlos Sastre' de la localidad el primer día de su funcionamiento. En Leganés (Madrid), a 1 de abril de 2020

/ Eduardo Parra

Al contrario, este periódico ha podido hablar con el sindicato Amyts, desde donde han querido incidir en las aparentemente escasas consecuencias de esa quedada: "No han incumplido ninguna medida, los sanitarios no tienen unas restricciones especiales por el hecho de serlo. Igual que cualquier otra persona. Además, al ser confirmados los positivos, se han marchado a casa. No ha supuesto un contagio dentro del hospital ni hay entre los positivos ningún perfil de riesgo", explican.

Es el sentir entre la plantilla: que se ha exagerado el asunto: "Hay que tener en cuenta que las cosas son muy distintas a las de la primera fase. No hay saturación, el hospital no está colapsado, ya hay mucha gente vacunada. De 13 o 14 plazas UCI que existen en el hospital, esta semana sólo había 5 ocupadas. Y 4 de ellas eran miembros de una misma familia, todos sin vacunar", explican fuentes próximas a los trabajadores.

Retrasos

A pesar de que le intentan quitar hierro, la fiesta de la casa rural sí que ha provocado consecuencias negativas en el centro hospitalario de la ciudad. La pandemia no ha hecho más que darle la estocada a una diezmada y recortada sanidad pública española. Algunas consultas se dan a un año vista desde que son solicitadas. Hay algún caso en el que la esperada visita se iba a dar estas navidades, pero va a tener que esperar aún más.

"Mi padre tenía consulta en Leganés, aunque vive en Ciudad de Ángeles, porque llevaba mucho meses de espera para tener una consulta con un reumatólogo en su hospital de referencia. Tras seis meses de espera, consiguió consulta en Leganés, el primer hospital que tenía hueco para él. Tiene artrosis muy severa y problemas serios de movilidad. La noche antes de la consulta, programada para el 16 de diciembre, le llamaron para decirle que la doctora está confinada y que sólo por teléfono. Eso a mi padre no le sirve de nada ya. Habló con ella y le confirmó que era una de las confinadas de Leganés, como tantos otros. Está a la espera de ella u otro reumatólogo pase la cuarentena y pueda pasar consulta … así que hasta nueva orden".

Es el testimonio a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA de la hija de uno de los pacientes que veía por fin la luz al final del túnel en materia de visitas. Como él, son decenas los vecinos que tendrán que posponer sus consultas hasta después de las fiestas. Según han confirmado los sindicatos a este periódico, hay contagiados en numerosas áreas del hospital, lo que amplía todavía más los perjuicios de la polémica fiesta. Al cierre de esta edición, los casos confirmados en el hospital ya ascendían a 32. Las cenas de empresa de los médicos han sido un aliado inesperado en toda España para la variante Omicron en esta previa de las fiestas navideñas. Y concretamente en Leganés eso provoca que se resuciten fantasmas de los peores tiempos de la pandemia.

