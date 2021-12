El Ejecutivo movilizará 230 millones más antes de final de año para los afectados por la erupción de La Palma

El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo paquete de ayudas para los afectados por la erupción del volcán de Cumbre Vieja, en La Palma, que comenzó el 19 de septiembre, para "seguir afianzando y ampliando" y espera movilizar antes de final del año hasta 230 millones de euros. Entre las nuevas ayudas se incluye un bono turístico de 300 euros por persona.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Presidencia y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha informado de que el Ejecutivo ha aprobado dos Real Decreto de ayuda a La Palma y otro más que afecta a "todas" las islas de Canarias.

Bolaños ha insistido en que el compromiso del Gobierno con la reconstrucción es "indudable" y ha enumerado que el presidente, Pedro Sánchez, ha visitado la isla "hasta en 7 ocasiones" y los ministros han viajado allí "hasta en 15 ocasiones para conocer de primera mano las consecuencias del volcán".

Así, ha anunciado que este mismo fin de semana las ministras de Sanidad, Carolina Darias, y de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto también visitarán La Palma con la misma intención.

Bolaños ha elogiado que en esta emergencia todas las administraciones públicas competentes, independientemente de su color político, están trabajando "codo con codo" en beneficio de los habitantes de La Palma.

Si bien ha admitido que el Gobierno entiende que para los afectados por el volcán "toda la rapidez" que pueda establecer el Gobierno en las ayudas siempre les parecerá "poco" y ve "normal que así sea" porque han perdido sus casas, negocios o vidas. No obstante, ha afirmado que "nunca jamás" en una emergencia se ha ido "tan rápido". "Estamos trabajando en tiempo récord" y "a la mayor velocidad conocida de la administración pública", ha insistido.

Hasta la fecha, ha defendido que la "respuesta sin precedentes del Gobierno" ha movilizado 138 millones de euros y el Gobierno confía en poder movilizar otros 230 millones de euros más en ayudas directas para los palmeros.

A fecha actual, ha dicho que 437 personas han recibido indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros, que ya ha abonado más de 60 millones de euros. Además, se ha aprobado 10,5 millones de euros para ayudas a viviendas con los que ya se han adquirido 95 y en los "próximos días" cinco viviendas más. De estas, se han entregado 15 inmuebles y se ha detectado otros 138 potenciales beneficiarios para asignar viviendas.

