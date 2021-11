La erupción del volcán de La Palma sube a magnitud 3

El volcán de La Palma, que hizo erupción hace 61 días en Cumbre Vieja, ha superado la emisión de 10 millones de metros cúbicos de piroclastos, por lo que el comité científico del Plan de emergencias volcánicas de Canarias (Pevolca) ha elevado su índice de explosividad de 2 a 3, en una escala de 8.

La escala se calcula fundamentalmente por la cantidad de material piroclástico emitido y en este caso se ha elevado el nivel al haberse superado los 10 millones de metros cúbicos, no porque haya habido cambios ni en el mecanismo eruptivo ni en la explosividad, subrayó la portavoz del comité científico, Carmen López, tras la reunión diaria del Pevolca.

De esta manera, el volcán no ha cambiado, mantiene el mismo mecanismo eruptivo fisular, estromboliano con pulsos retromagmáticos y continúa la misma explosividad.

En las últimas horas continúan activos los tres frentes de coladas, si bien en la única zona donde la lava está ocupando terreno nuevo es entre las coladas 4 y 7, donde ha avanzado 130 metros afectando sobre todo a zonas de cultivos agrícolas, explicó el portavoz del comité técnico del Pevolca, Rubén Fernández.

El Aeropuerto de La Palma se ha quedado inoperativo durante todo el sábado por acumulación de cenizas procedentes del volcán, ha informado AENA, mientras que el resto de aeropuertos de Canarias se mantienen abiertos sin novedades.

La compañía aérea Binter ya ha anunciado la cancelación temporal de sus conexiones con La Palma al menos hasta el vuelo de las 13.00 horas incluido, mientras sigue evaluando la situación.

Imágenes a las 19.00 hora canaria desde montaña La Laguna, en las que pueden verse las coladas de lava / Images at 7.00 pm Canarian time from La Laguna mountain, in which the lava flows can be seen pic.twitter.com/oNiEFLya10