Sánchez presume de unidad en el PSOE "justo en el momento que más lo necesita España"

Sobre un fondo rojo de rosas rojas, el lema del 17 Congreso del PSOE Aragón, 'Aragón, proyecto común', preside la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza en un cónclave que ha inaugurado este sábado el presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, respaldando al presidente aragonés y líder socialista en Aragón, Javier Lambán, que revalida su cargo.

Ocupando la mitad de la sala, las 400 sillas para los delegados que ratificarán la ponencia marco que pondrá el rumbo de la formación política para lo próximos cuatro años. Por la mañana se han acreditado 333 personas, el 81% del total.

En un ambiente de total cordialidad y unión en torno a los dos líderes, el PSOE aragonés escenifica este sábado también esa unidad, ya iniciada en el 40 Congreso federal de Valencia, y que se mostrará sobre el escenario de la clausura, con la intervención de la ministra de Educación y FP, Pilar Alegría, apoyando a Lambán.

La elección de la mesa del Congreso, que preside la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha precedido este sábado a las intervenciones del secretario de los socialistas aragoneses, Javier Lambán, y del secretario general, Pedro Sánchez, que estará en la capital aragonesa durante solo algunas horas, ya que por la tarde pondrá rumbo a Andalucía para arropar a Juan Espadas en el cónclave que tratará de sentar las bases para recuperar la Junta.

En su intervención, Pedro Sánchez ha insistido en el que PSOE es "un partido imprescindible, el único que no falla nunca a España", y por eso le ha deseado "lo mejor" a los socialistas aragoneses. "No solo para ganar las elecciones, sino para ampliar la mayoría", ha subrayado en el cierre de su discurso. Además, ha asegurado que es "un orgullo" que el Partido Socialista esté "unido justo en el momento que más lo necesita España", después de "haber salido de una terrible crisis de una emergencia sanitaria que no hemos visto en la humanidad en los últimos cien años" y "cuando se están abriendo camino las propuestas socialdemócratas en España y el conjunto de Europa".

El presidente aragonés, Javier Lambán, ha agradecido su presencia a Sánchez, a quien ha elogiado también por su gestión de la pandemia y a quien ha reclamado una financiación justa para conseguir un país en "igualdad".

En una jornada colmada de gestos, Lambán ha incidido en que el objetivo es "recuperar Zaragoza" del Gobierno del PP con la ultraderecha de Vox.

Este sábado por la tarde, los socialistas debatirán las enmiendas a la ponencia en tres comisiones, con los epígrafes Aragón, proyecto común; Aragón social y Aragón verde y digital. Casi un calco del lema que preside la gestión del cuatripartito en el Gobierno autonómico, por un 'Aragón social, verde y digital'.

En un clima de "total unidad y continuidad", como reconocen varias fuentes socialistas, habrá pocas sorpresas en los nombres que conformen la Comisión Ejecutiva regional. Es el congreso de la calma y la unión en torno a Lambán. "El presidente llegó en 2015 al Gobierno con una herencia muy calamitosa de servicios públicos y ahora somos referentes en muchos ámbitos", defendió Mayte Pérez, también consejera de Presidencia y secretaria general del PSOE de Teruel.

Los socialistas elegirán también al Comité Regional, a la Comisión Regional de Ética y a los miembros del Comité Federal que corresponden a las comunidades autónomas. El secretario de Organización, Darío Villagrasa, aseguró que los nombramientos reflejarán "el gran equipo de trabajo, experiencia y talento que tiene el PSOE aragonés en las tres provincias". Todo parece indicar, también, que Villagrasa mantendrá la Secretaría de Organización.

La votación será el domingo por la mañana y no se espera que sea hasta la noche del sábado cuando terminen de definirse las listas. Los congresos provinciales, que se celebrarán en las semanas sucesivas, también están ya definidos, con candidatos únicos en Zaragoza, Huesca y Teruel. Juan Antonio Sánchez Quero y Mayte Pérez revalidan su liderazgo, y Fernando Sabés liderará el PSOE del Alto Aragón en sustitución de Antonio Cosculluela, que lleva meses con una más que discreta participación orgánica.

Con la socialdemocracia, la igualdad y el aragonesismo por bandera, los socialistas viven este fin de semana un congreso en el que se defenderá la gestión al frente del Gobierno y del "desafío" que ha supuesto la pandemia. Un partido que "tiene proyecto y equipo" para seguir gobernando la comunidad y en distintas instituciones. Y que va a seguir defendiendo que prime el coste real de los servicios en el encarnizado debate de la financiación autonómica.

