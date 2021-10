El Congreso prohibirá la destrucción de objetos no vendidos 'tipo Amazon'

La medida está incluida en el proyecto de Ley de Residuos, actualmente en tramitación

La ley de residuos prohibirá la destrucción de excedentes de productos no perecederos, incluidos textiles, calzados, juguetes y aparatos eléctricos. Así lo recoge el proyecto de ley de residuos, actualmente en tramitación en el Congreso, que solo hace una excepción con los productos que deban destruirse "conforme a otra normativa" (por ejemplo, si son productos falsificados).

El texto prevé que los excedentes se donen o entren en canales de reutilización. Si ninguna de las dos opciones anteriores es posible, deberán prepararse para la reutilización: esto es, se limpiarán o repararán para volver a usarse sin recibir ninguna otra transformación. Concretamente, el proyecto de ley preparado por la Vicepresidencia de Transición Ecológica señala:

"Queda prohibida la destrucción de excedentes no vendidos de productos no perecederos tales como textiles, juguetes, aparatos eléctricos, entre otros, salvo que dichos productos deban destruirse conforme a otra normativa. Dichos excedentes se destinarán en primer lugar a canales de reutilización, incluyendo su donación, y cuando esto no sea posible, a la preparación para la reutilización".

La ley también establece objetivos de reducción de residuos, impone restricciones a los plásticos de un solo uso y amplía la responsabilidad del productor de los residuos. Hasta ahora, cuando los residuos salían por la puerta de la empresa que los había generado esta podía lavarse las manos porque la responsabilidad recaía en el gestor. Con la nueva norma su responsabilidad permanece hasta el final.

Destruir objetos no vendidos es una práctica habitual en la industria. Lo hace Amazon, tal y como desveló el domingo EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, pero también lo hacen las empresas de perfumes, de ropa y de electrodomésticos. La multinacional reconoce que la gestión de no vendidos es "un desafío" para todos los minoristas.

"Destruyen para que no se revenda", afirmaban fuentes del sector a este medio. Carlos Arribas, responsable de residuos de Ecologistas en Acción, recuerda episodios como el del vertedero de El Campello, en Alicante, donde los vecinos detectaron frigoríficos y televisores enterrados entre la basura y Medio Ambiente multó con 20.000 euros a la empresa gestora de la planta, FCC.

Con la nueva ley, esta práctica queda prohibida, si bien entre las enmiendas parciales presentadas por los distintos grupos parlamentarios hay propuestas para matizar el artículo en cuestión. Vox presentó una enmienda a la totalidad que fue debatida y rechazada el pasado mes de junio.

ERC sugiere prohibir la eliminación de los excedentes no vendidos "mediante su depósito en vertedero". Además, propone que los productores y distribuidores estén obligados a comunicar a las autoridades ambientales "los productos que anualmente ponen en el mercado y en qué medida se han gestionado".

El PP pide ampliar supuestos de destrucción

El Partido Popular, por su parte, ha presentado 207 enmiendas al proyecto.

"Entendemos que esta ley no fortalece la competitividad de la economía española", sostiene César Sánchez, portavoz de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico. "Genera dos impuestos recaudatorios: el impuesto al plástico y el impuesto al depósito de residuos en vertedero".

En las relativas a los excedentes, los populares proponen aumentar los supuestos para poder destruir.

Por ejemplo: que las empresas puedan destruir excedentes "cuando su reutilización, revalorización y reciclaje impliquen riesgos graves para la salud o la seguridad en general, el medioambiente o cualquier otro interés público como la protección del consumidor".

También que puedan destruir cuando "no sea posible" garantizar el uso de dichos excedentes y que se puedan establecer reglamentariamente "casos" a los que no aplicar la prohibición.

"La idea es que si algo es malo aquí, también lo será en el Tercer Mundo. Creemos que hay que ampliar los supuestos para que se destruyan productos si no son suficientemente buenos o seguros para ser donados".

IVA al 0% para donaciones

El PP ha incluido una enmienda para eliminar el IVA a las donaciones de productos, una reclamación del sector de la distribución. Esta enmienda ha sido redactada con la ayuda de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores AECOC, que agrupa a las grandes empresas de alimentación y distribución del país, Amazon incluida.

Este miércoles, AECOC dará una rueda de prensa en la que presentará públicamente esta petición junto a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL).

AECOC defiende que tanto la Ley de Residuos como la Ley de Desperdicio Alimentario —cuyo anteproyecto acaba de ser aprobado— vayan "acompañadas por una política fiscal coherente". Piden incentivos para que las empresas donen productos y no solo prohibiciones de destrucción.

"Hoy, las donaciones de cualquier índole tributan. Lo que decimos es que, si vas que hacer una donación de carácter social, no te cueste dinero", apunta el diputado del PP.

La enmienda propone cambiar la ley del IVA para aplicar el tipo 0 a "las entregas de bienes realizadas en concepto de donativos a las entidades sin fines lucrativos".

Según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ESPAÑA de fuentes de la industria, Amazon es uno de los grandes defensores de esta propuesta. La reclama como incentivo para que los vendedores de su plataforma —las terceras empresas que venden a través de Amazon y son responsables de su propio inventario— donen productos no aptos.

Otras fuentes del sector de la gestión de residuos expresan sus dudas respecto a la prohibición de destruir excedentes. "Como, lógicamente, las empresas no quieren que sus productos no vendidos salgan a la venta, lo que hacen es romper los productos antes de que lleguen al gestor de residuos. Si a la ropa no vendida le haces enganchones, ¿cómo se sabrá si es nueva o una tara?".

