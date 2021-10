Alberto Rodríguez no se querellará contra Batet y recurrirá ante el Constitucional

5 Se lee en minutos EP



La presidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP y delegada de Cultura, Turismo y Deporte de Madrid, Andrea Levy, ha reclamado este domingo el cese de Ione Belarra por su anuncio de querella contra Meritxell Batet, presidenta del Congreso, tras inhabilitar a Alberto Rodríguez, diputado de Unidas Podemos, como consecuencia de una condena del Tribunal Supremo. "Pedro Sánchez debe cesar inmediatamente a Ione Belarra porque nuestro Gobierno no merece tener a una ministra que no cree en nuestro sistema democrático", ha indicado Levy.

Levy, que ha hecho estas declaraciones en Mallorca donde ha participado en una jornadas de formación organizadas por el PP de la isla, ha añadido que "el Gobierno de España no puede tener ni un segundo más a una ministra que acosa al poder judicial". "Los antisistema en el sistema es lo peor que nos podía pasar al conjunto de los españoles", ha declarado.

🔴 Sánchez, con su silencio, es cómplice de los que están acosando a la Justicia.



👇 @ALevySoler 👇 pic.twitter.com/rREm9X7tW3 — Partido Popular (@populares) 24 de octubre de 2021

Estas declaraciones van en la línea de la reacción de Ciudadanos, que también ha pedido públicamente el cese inmediato de la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos. El diputado Miguel Gutiérrez ha opinado que Belarra "está incapacitada" para ocupar su cartera. "¿Dónde se ha visto que una ministra anuncie una querella contra el poder legislativo?" se ha preguntado en un vídeo difundido por su partido. "La señora Belarra está incapacitada para ser ministra del Gobierno un día más y le exigimos al señor Sánchez que la cese inmediatamente. Él la nombró, él la puso y por tanto él tiene que cesarla".

⁉️ ¿Dónde está la unidad del ejecutivo cuando una ministra, interpone una demanda contra la Presidenta del Congreso?



🛑 Sánchez es el responsable del nombramiento de Belarra y debe cesarla.



👉 España se merece un Gobierno mejor.



📡 @MGutierrezCs #ActualidadCs pic.twitter.com/Rkk4zt5q0B — Ciudadanos 🇪🇸🇪🇺 (@CiudadanosCs) 24 de octubre de 2021

Además, González ha acusado a Sánchez de apoyarse en "aquellos que crean conflictos institucionales y defienden a los presos de ETA", por lo que le ha considerado como "el auténtico culpable del deterioro de la democracia española".

El PSC cierra filas en torno a Batet

Mientras la oposición pide la cabeza de Belarra y acusa a Sánchez de una crisis institucional, el Partido Socialista de Cataluña (PSC), agrupación en la que milita la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha cerrado filas en torno a ella, por evitar un "peligrosísimo enfrentamiento institucional" al acordar retirar el acta al diputado de Podemos Alberto Rodríguez, tal como le requirió el Tribunal Supremo.

En el Consejo Nacional del partido, el ministro de Cultura y primer secretario del PSC, ha comenzado su intervención en la que oficializaba su renuncia al cargo mostrando su apoyo a Batet, que ha sufrido el ataque del socio de Gobierno Unidas Podemos. "Dirijo un abrazo a Meritxell Batet", ha comenzado diciendo. Sus palabras han sido interrumpidas por una ovación de los presentes que ha durado varios minutos. "A veces se abusa de la expresión ser 'un hombre/mujer de Estado'. Conozco a algunos, no tantos, y Meritxell es una y muy destacada y nos ha ahorrado un peligrosísimo enfrentamiento institucional asumiendo en primera persona las decisiones y dificultades, sin buscar excusas ni esconderse. Muchísimas gracias", ha continuado.

🤝"Adreço una abraçada a la companya @meritxell_batet".



👉La Meritxell ha demostrat, una vegada més, que és capaç de posar per damunt de tot l'interès general.



"Ha assumit en primera persona les decisions i les dificultats".



🗣️@miqueliceta #PSC/❤️ pic.twitter.com/V63wyNT8aR — Socialistes PSC/❤ (@socialistes_cat) 24 de octubre de 2021

Alberto Rodríguez contrata nuevos abogados

Mientras, el ya exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez ha contratado a los abogados Isabel Elbal y Gonzalo Boye para preparar el recurso a su condena del Supremo por agresión a un agente policial y para las "eventuales acciones judiciales necesitadas de amparo que se deben adoptar contra la decisión" de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, "por atentar contra los principios más básicos de la soberanía popular y de la democracia en el Estado español".

Gonzalo Boye, nuevo abogado de Rodríguez, ha representado, entre otros, al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Rodríguez ha defendido su contratación por la necesidad de contar con "un equipo independiente y experto en el ámbito europeo".

Rodríguez anunció este sábado su baja como militante de Unidas Podemos y en el comunicado difundido este domingo reafirma su renuncia a la participación en estructuras de partidos estatales en el ámbito canario, tras comprobar "los límites de las mismas".

GRACIAS por tanto.❤️



Esta batalla no ha hecho más que empezar.



Canarias es tierra de brega, aquí no se rinde nadie.✊🏾 pic.twitter.com/xl5J9Mjpcp — Alberto Rodríguez (@Alber_Canarias) 24 de octubre de 2021

Insiste en proclamar su inocencia, en denunciar las irregularidades que a en su opinión se han sucedido en la causa judicial en su contra, y en afirmar que "el cierre de un ciclo no implica que la batalla haya terminado. Esto no ha hecho más que empezar. Canarias es tierra de brega, aquí no se rinde nadie".

Pese a su baja en el partido, éste sigue defendiendo su inocencia. Así lo ha declarado este domingo Jéssica Albiach, líder de En Comú Podem en el Parlament, quien, ha expresado este domingo todo su "apoyo y solidaridad" a Rodríguez pero ha evitado comentar su decisión de abandonar la militancia de Podemos. "Él tiene que saber que nosotros siempre estaremos a su lado y que tiene toda nuestra solidaridad", ha indicado antes de participar en un debate sobre transición ecológica en Girona en declaraciones recogidas por EFE.

Rodríguez es, en su opinión, una "víctima de una nueva injerencia del poder judicial" y la cúpula del poder judicial está "claramente sesgada hacia los poderes conservadores y reaccionarios" y "necesita ser renovada".

Albiach no ha querido opinar sobre las críticas a la presidenta del Congreso y ha recalcado que, aunque un Gobierno de coalición como el de PSOE y Unidas Podemos "siempre tiene sus dificultades", más aún si "los poderes del Estado ponen palos en las ruedas", no hay que "caer" en las amenazas de ruptura.

