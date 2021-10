Directo | Los expertos aseguran que el final de la erupción está "lejos" y muestran preocupación por una nueva colada

6 Se lee en minutos M.Á. Autero / Agencias



Después de un mes desde el inicio de la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma, la superficie afectada por la lava ha alcanzado ya las 779 hectáreas y 1.956 las edificaciones destruidas. La colada del nuevo volcán de La Palma que discurría por el norte hacia la montaña de Todoque "se encuentra aparentemente detenida", mientras que la colada que discurre por el sur, por la montaña de La Laguna, "sigue avanzando, se encuentra a unos 110 o 120 metros de la costa y sigue activa, a una velocidad de 5 o 10 metros por hora", según ha señalado María José Blanco, portavoz del comité científico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca).

Tanto Blanco como el director técnico del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, han señalado -en la rueda de prensa diaria- que "el escenario que dibujan las coladas aún no está del todo definido" y han mostrado cierta preocupación por el avance de lo que la UME ha nombrado como colada 8, que discurre próxima al barrio de La Laguna y que en las últimas horas ha cogido algo más de fuerza. Aunque han añadido que "la tendencia es que se una a la colada inferior, que es la que camina hacia el mar (colada 7), ya que existen vaguadas que podrían servir para canalizar la lava más hacia el suroeste, alejándola del centro.

Este "sería el escenario ideal", explicó Morcuende, aunque aseguró que aún no tienen la certeza de que así pueda asegurarse. "Seguimos monitorizando y vigilando la colada para ver si realmente la colada discurre por esos cauces naturales que actúan de vaguadas", aseveró para añadir que "el peor escenario posible es que siguiera otra vaguada que alcanzara el centro de La Laguna, lo que sabremos con toda seguridad en unas horas".

Respecto a la colada que podría alcanzar el mar en las próximas horas, Morcuende señaló que llegado el caso "se confinará la Villa de Tazacorte y los barrios de San Borondón, La Marina de Arriba, Marina de Abajo y La Condesa por el "derrame de ácido clorhídrico y algunas explosiones".

Superficie afectada

Morcuende recordó que la superficie afectada por las coladas alcanza ya las 779, 89 hectáreas, 16,57 hectáreas más que el lunes. La anchura máxima de estas coladas es de 2,9 kilómetros, una cifra muy similar a la del día anterior.

Por otra parte, la afectación de la superficie de cultivos es de 234,26 hectáreas, 6,17 hectáreas más que el día anterior. De ellas, 133,42 hectáreas son de plataneras; 52,27 hectáreas son de viñedos, y 17,07 hectáreas son de aguacateros.

Por otra parte, las personas evacuadas y alojadas en los hoteles ascienden a ascienden son 353 personas, de las que 336 están alojadas en el hotel Princess de Fuencaliente; 17 están en el hotel Valle de Aridane. Morcuende también informó de que de los 336 alojados en el Princess de Fuencaliente, 20 de ellos partirán esta tarde para ser alojados en el hotel de Los Llanos de Aridane.

En cuanto a la calidad del aire, Morcuende señaló la preocupación que existe por la inversión térmica que ahora está a muy baja cota "lo que impide la circulación del aire y dificulta la dispersión de gases y las partículas en suspensión.", aunque señaló que no habría problemas para la salud si se utilizan mascarillas FFP2. No obstante, Morcuende aconsejó que en la medida de lo posible, lo mejor es no salir a la calle si no es imprescindible".

Por otro lado, indicó también que no se prevén nuevas evacuaciones en las próximas horas.

El final no está cerca

La portavoz del Comité Científico del Pevolca y directora del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Canarias, María José Blanco, ha insistido en que todavía no se puede hablar del final de la erupción del volcán de la isla de La Palma a corto o medio plazo, a pesar de que las tasas de emisión de dióxido de azufre (SO2) hayan venido descendiendo en los últimos días.

María José Blanco ha señalado en rueda de prensa que, según han indicado desde el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), las tasas de emisión de SO2 llevan decreciendo en las últimas horas, pero recalcó que tendrían que alcanzarse valores inferiores al dato registrado en el día de hoy (9.938 toneladas) para que se pueda llegar a decir que el proceso eruptivo pueda llegar a su fin.

La portavoz del Comité Científico ha reiterado que aún "estamos lejos" de que eso ocurra, pues se están registrando valores que, aunque menores, todavía se pueden catalogar de altos. Por su parte, el director técnico del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, precisó que aunque puedan parecer cantidades algo inferiores a las de días pasado, se trata de valores subestimados y que aún están "muy por encima" de lo que podría ser el inicio del fin de la actividad volcánica.

Preguntada por la menor actividad registrada en el día de hoy en el centro emisor, María José Blanco recordó que ya el pasado 27 de septiembre se produjo durante unas horas un parón total de la señal del tremor y de los signos visibles de superficie y finalmente "no significó nada", pues luego empezaron fases "más visibles y más explosivas" que las jornadas anteriores, por lo que puede ser algo "efímero" y que retome la actividad anterior.

En cuanto al informe diario del Comité Científico, indica que la erupción fisural continúa mostrando mecanismo estromboliano y el Índice de Explosividad Volcánica (VEI por sus siglas en inglés), con valores entre 0 y 8, sigue hasta ahora en 2.

Durante el día de hoy se prevé que vaya remitiendo la masa de aire sahariana que está aportando material particulado de hasta 10 micras (PM10). La inversión térmica continuará a bajas altitudes (por debajo de 500-1.000 m) hasta el próximo día 22, que recuperará valores típicos para la época del año. Lo anterior, unido a la escasa ventilación que existe en zonas bajas del oeste de La Palma, son condiciones desfavorables desde el punto de vista de calidad del aire.

En altura (entre 1.500-3.000 m) predominará el viento de componente nordeste a componente sur y la posición más probable del penacho de cenizas y SO2 es una disposición hacia el norte desde el foco eruptivo. Se prevé que el viento gire a norte-nordeste en los niveles comprendidos entre 1.500 y 3.000 m y esta distribución del viento dispondrá el penacho hacia el suroeste de La Palma. No se descarta que las cenizas puedan afectar a la operatividad del Aeropuerto durante el día de hoy y primeras horas de mañana. A partir de mañana el escenario es más favorable para la operatividad del Aeropuerto.

La sismicidad continúa localizándose, principalmente, cercana a la sismicidad de los primeros días, a profundidades entre 10 y 15 km. Se registran también terremotos situados a profundidades superiores a 20 km. Se mantienen los valores altos de la amplitud de la señal de tremor, con pulsos de intensificación. La magnitud máxima observada en las últimas 24 horas ha sido 4.3 mbLg de un evento a 37 km de profundidad, y sentido con intensidad de III-IV EMS. El nivel de sismicidad actual sigue indicando que es posible que se produzcan más sismos sentidos, pudiendo originar pequeños derrumbes en zonas de pendiente. No se registra sismicidad superficial significativa.

