¿Has comprado una casa y quieres convertirla en un hotel rural?: Estos son los permisos y trámites necesarios

El turismo rural está en auge en España. Disfrutar de unos días en pleno contacto con la naturaleza es una experiencia que cobró relevancia durante la pandemia. Los alojamientos emplazados en lugares de este tipo atraen a los inversores, también a los particulares que desean tener un negocio de estas características.

Si ya te has decidido a comprar una vivienda y convertirla en un hotel rural, es importante que conozcas la normativa legal y los trámites administrativos que deberás seguir para poder hacerlo. Se trata de una alternativa bastante rentable, además de un trabajo de lo más divertido e interesante. Estos son los requisitos que deberá cumplir tu vivienda y los trámites que deberás seguir.

Una cuestión autonómica

Aunque la normativa legal básica es la misma para todas las comunidades autónomas, cada una tiene sus propias leyes y regulaciones. Por lo tanto, antes de comenzar a convertir tu casa en un hotel rural, es importante que investigues la normativa específica de la región en la que se encuentra tu propiedad. Igualmente, hay lugares donde la normativa estará más asentada porque se trata de ubicaciones clásicas de este tipo de turismo. Hablamos del norte peninsular y Castilla y León, básicamente.

En general, todas las comunidades autónomas exigen que los hoteles rurales cumplan con una serie de requisitos mínimos, como el número de habitaciones y baños, el tamaño mínimo de las habitaciones y la accesibilidad para personas con discapacidad. Otro requisito que resulta imprescindible es la de indicar una modalidad o categoría de establecimiento, colocar placas identificativas en lugares bien visibles o permitir a las autoridades de inspección turística el acceso a las instalaciones.

Cumplir con la normativa

Los ineludibles trámites administrativos pueden ser largos y complejos, por lo que es recomendable que te asesores por un abogado o experto en la materia con el fin de obtener los permisos y licencias. Estos permisos incluyen, entre otros, la licencia de actividad, la autorización sanitaria y la licencia de obras en caso de que sea necesario hacer reformas en la propiedad.

Todos los alojamientos turísticos, incluyendo los hoteles rurales, deben estar registrados en el Registro de Turismo de la comunidad autónoma correspondiente. Es obligatorio tener un seguro de responsabilidad civil que cubra posibles daños que puedan ocurrir a los huéspedes durante su estancia. Como propietario, tendrás que pagar los impuestos correspondientes, como el IVA, el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y el impuesto de sociedades, dependiendo del tipo de negocio que establezcas.

Es posible que debas realizar una reforma para la perfecta adecuación del edificio y las instalaciones y para ello deberás solicitar una licencia de obra mayor o menor, dependiendo del calado de la reforma.

Un negocio rentable

Antes de comenzar a convertir tu casa en un hotel rural, debes asegurarte de que va a ser rentable elaborando un plan de negocio. En este sentido, si es demasiado pequeña, es posible que no sea adecuada porque no compense la inversión con los rendimientos que genere. No pases por alto tampoco las instalaciones adicionales como el jardín, la piscina o una zona de juegos infantil.

Por otro lado, debes convertirla en un reclamo para los huéspedes. La ubicación de tu casa tiene que resultar atractiva, ya sea por su belleza natural, su cercanía a lugares de interés o su tranquilidad. Las habitaciones deben ser cómodas y estar bien aisladas y climatizadas, con ropa de cama de calidad, toallas, armarios, etc. Otro punto importante es si vas a ofrecer servicio de restauración o si tendrás una cocina compartida para que los visitantes se preparen ellos mismos lo que prefieran. Estos fogones comunes pueden tener su complemento perfecto en el exterior con una barbacoa y una zona de comedor al aire libre.

La decoración de la casa debe ser atractiva y acogedora, con una mezcla de elementos tradicionales y modernos. Crear una atmósfera acogedora y confortable para los huéspedes te asegurará que funcione el boca a boca, además de tu página web, otras webs de hoteles y la publicidad online y en redes sociales.