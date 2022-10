Dazia entra con fuerza en el coliving y construirá uno junto al aeropuerto de Barajas

Valdebebas suma un nuevo proyecto de estas características, que contará con 480 apartamentos

La parcela sobre la que se edificará cuenta con más de 6.600 metros cuadrados de extensión y con una edificabilidad de casi 20.000

Valdebebas vuelve a la actualidad. En esta ocasión, la promotora Dazia Capital ha comprado un suelo el desarrollo urbanístico colindante con el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para construir un coliving. Este proyecto, una vez finalizado, contará con apartamentos en forma de estudio y de una habitación, según han confirmado fuentes del mercado inmobiliario a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

En total, Valdebebas sumará cerca de 480 de los conocidos como ‘serviced apartments’ (apartamentos con servicios). Estos se edificarán sobre una parcela de más de 6.600 metros cuadrados, que cuenta con una edificabilidad de 19.500. Este novedoso concepto de apartamentos con servicios no es otra cosa que los antiguamente conocidos como apartahoteles, complejos de alquiler de media estancia.

La adquisición del suelo y el proyecto lo llevará a cabo para un vehículo de inversión que no es su socio habitual, aunque estas fuentes no precisan su identidad. ¿Cuánto podría haber pagado Dazia por la parcela? Atendiendo a comprables que se han dado en los últimos meses, la inmobiliaria cotizada Insur pagó 628 euros por metro cuadrado edificable, por un solar donde creará un edificio de oficinas, y Stoneweg se alzó con una parcela también terciaria, propiedad del Ayuntamiento de Madrid, por 1.144 euros por metro cuadrado edificable. Por tanto, Dazia podría haber llegado a pagar desde 12 hasta 22 millones de euros por el suelo.

Esta no es la única incursión de Dazia Capital en este formato de residencial en alquiler. Según explicó El Confidencial hace unos meses, la promotora liderada por Daniel Mazin y Leticia Pérez desarrollará un coliving de 240 habitaciones en el madrileño barrio de Tetuán, que lo convierten en uno de los mayores dentro de la circunvalación M-30. Para ello, invertirá un total de 38 millones de euros, incluyendo la adquisición de varios edificios.

Proyectos de coliving en Valdebebas

Valdebebas ha sido el paraíso de los nuevos conceptos residenciales que se han instalado en España, algunos han salido adelante y otros no. La promotora Momentum y Bain Capital estuvieron a una sola firma de comprar un suelo a la Junta de Compensación, que finalmente adquirió Insur para construir el antes mencionado edificio de oficinas.

A pesar de la operación de Momentum y Bain no llegó a buen puerto, la promotora ha desarrollado otros proyectos, en este caso para el fondo norteamericano Greystar, liderado en España por Juan Acosta. El vehículo cuenta con un complejo en Valdebebas de 520 alojamientos, que será alquilado a través de su gestora Be Casa próximamente.

El que sí cuenta con un proyecto que debería ser entregado entre 2023 y 2024 es Round Hill Capital, que compró un edificio de 230 apartamentos por 30 millones de euros, en septiembre de 2021. La gestora de fondos Hines también dispone de un residencial en alquiler multifamiliar de 31.000 metros cuadrados, que adquirió a Acciona y consta de 395 unidades.

El Ayuntamiento de Madrid sigue siendo propietario de la mayor joya en forma de suelo terciario que queda en el barrio. La Administración liderada por José Luis Martínez-Almeida cuenta con la parcela 174-A, con casi 110.000 metros de edificabilidad, cinco veces superior a la adquirida por Dazia. Su valor de mercado podría superar los 125 millones de euros, algo que podría incrementarse en el futuro. Este solar se ubica junto a otro en el que, en los próximos meses o años, se construirá el Centro Comercial Valdebebas Shopping.

Precisamente, este Centro Comercial que promoverá General de Galerías Comerciales es una de las mayores incógnitas en la zona. El multimillonario Tomás Olivo pagó, en febrero de 2020, 55 millones de euros por dos parcelas. Sin noticias durante dos años, este 2022, Brainsre.news anunciaba que la Socimi propietaria había colocado un cartel donde se anunciaba el futuro inicio de las obras. Según ha podido conocer este periódico, Ayuntamiento y Tomás Olivo negocian la utilización de la calle, que divide ambos suelos, integrada dentro de Valdebebas Shopping.

Alquiler en Valdebebas

De media, un alquiler en Valdebebas cuesta 13,6 euros por metro cuadrado al mes, según Brainsre. Esto implica que puede arrendarse una vivienda de un dormitorio por 1.000 euros, una de dos por 1.375, una de tres por 1.735 y una de cuatro por 2.270 euros al mes. A pesar de que los precios de alquiler no son especialmente altos, los de venta sí. En los últimos siete años, los precios de compraventa de pisos han aumentado un 50%, según Fragua by Atlas Real Estate. Este rápido aumento tiene que ver con su concepción como desarrollo urbanístico. Al principio de la puesta en marcha de Valdebebas allí no había más que solares vacíos, mientras ahora la zona ya cuenta con múltiples servicios. A eso hay que sumar que la mayoría de las transacciones que aquí se han sucedido son de obra nueva, la cual tiene un sobrecoste y explica que el precio medio de cada piso esté por encima de los 600.000 euros.

