Etalentum, 10 años del proyecto que nació de un Trabajo Final de Máster

Jaume Alemany y David Boixader son hoy los socios fundadores de etalentum, pero hace poco más de 10 años eran dos jóvenes que realizaban juntos su Trabajo Fin de Máster con el que simulaban lo que posteriormente daría lugar a la actual empresa. Etalentum es hoy en día una compañía que acaba de celebrar su décimo aniversario, una década llena de éxitos y de muchas decisiones que han llevado a situarles como empresa de referencia dentro del ámbito de los Recursos Humanos, por sus innovadores métodos.

Para repasar esta trayectoria, echamos la vista atrás a sus inicios y ponemos también la vista en el futuro en esta entrevista con Jaume Alemany.

- En primer lugar, enhorabuena por su décimo aniversario. ¿Qué supone para etalentum esta fecha?

Muchas gracias.Significa mucho. Una cifra redonda como el 10 te permite hacer un pequeño alto para echar la vista atrás y reflexionar, cosa que el día a día no te permite. Ves que en 10 años han sucedido muchas cosas, ha habido que tomar muchas decisiones, que son las que precisamente nos han permitido llegar hasta aquí. De hecho, puede que sea esto lo principal: la validación de un modelo de negocio y de las decisiones que hemos tomado para consolidarlo.

Evidentemente, que 10 años también significan mucho esfuerzo, mucho trabajo, alegrías, cosas que salen bien y otras que no, algún disgusto y, en nuestro caso, personas; muchas que hemos visto pasar, a las que hemos ayudado a completar sus equipos o a encontrar nuevos proyectos y todas aquellas que han venido a enriquecer nuestro equipo.

- Echando la vista atrás, ¿Cuál es la valoración de estos diez años?

Muy positiva. Partíamos de una intuición y de las ganas de que el mercado de la selección de personas fuera en otra dirección. Creíamos que estaba tecnológicamente por detrás de otras disciplinas y que nosotros podíamos aportar innovación, en forma de tecnología aplicada a los procesos. Esto es lo que hemos hecho y nos sentimos actores de una evolución que se ha dado en los últimos años. Esto ha sido reconocido por nuestros clientes y la principal demostración es su apuesta creciente por etalentum que en estos 10 años ha pasado de tener una oficina en Vic a tener 34, repartidas por 11 Comunidades Autónomas y más de 1.200 clientes.

- Aprovechemos esta efeméride para repasar los inicios, ¿Cómo surgió etalentum?

La empresa nació de nuestro Trabajo Final de Máster en la Universidad de VIC. Allí, David (David Boixader, socio fundador) y yo, ya congeniamos en los trabajos de grupo, especialmente cuando gracias a un juego de simulación de empresas para alumnos de master y MBA’s, nos vimos tomando decisiones casi a diario y viendo cómo impactaban en la evolución de la empresa. Luego, pasamos de la simulación a trabajar juntos en el trabajo final de máster y ahí empezamos a buscar ideas. En nuestra primera prospección de mercado vimos que el mundo de la selección de personal estaba muy atrasado a nivel tecnológico y pensamos que si puedes operar el banco desde el móvil, porque no podemos hacer una selección de personal online.

Tras estas experiencia y después de acabar el master, estábamos sentados en un bar de Vic tomando un café y nos dijimos: ¿Lo hacemos?. Y, sí, decidimos emprender un negocio de selección de personas en 2013, año en que la tasa de paro llegó al 26,9 %.

- ¿Qué ha cambiado en estos 10 años en el sector?.

En 10 años han cambiado muchas cosas, pero creemos que las principales tendencias que han marcado la evolución de la última década ha sido la transformación digital y, más recientemente, la escasez de determinados perfiles. Precisamente, la transformación digital, fenómeno que ha afectado transversalmente a todos los sectores y tamaños de empresa, ha favorecido la aparición de perfiles relacionados con la misma que hoy tienen empleabilidad cercana al 100% como programadores o científicos de datos, pero también infinidad de perfiles técnicos y de planificación relacionados. Además, nos ha permitido trabajar de otra manera, realizando videoentrevistas, test online, informes digitales, etc.

Por otro lado, la escasez de determinados perfiles, obliga a buscar más y mejor y hace muy necesario contar con un especialista como etalentum para encontrar el talento que las empresas necesitan para así poder hacer posibles sus proyectos. Este fenómeno lleva asociada la alta movilidad de determinadas personas, así como la sofisticación de las estrategias y técnicas de atracción y retención de talento. Algunas de sus derivadas son una mayor flexibilidad y políticas de conciliación.

Además de estos dos grandes drivers, muy propios del sector, no debemos olvidar que las empresas deben dar respuesta a las necesidades sociales de mayor inclusión, diversidad y equidad. Por lo tanto, los departamentos de Recursos Humanos se encuentran en un momento muy excitante también.

- ¿Cuáles podríamos decir que son las señas de identidad de etalentum y que le diferencian del resto de empresas de su entorno?.

Etalentum nació con un corazón tecnológico. Siempre hemos apostado por la tecnología, considerándola una herramienta, un facilitador. Cualquier tecnología que nos permita hacer nuestro trabajo de forma más eficiente y con mayor calidad, merece ser probada. Este trabajo nos ha merecido el reconocimiento del Ministerio de Ciencia e Innovación, donde nos concedieron el identificativo de Pyme Innovadora y se nos apoyó mediante fondos del CDTI para desarrollar una Inteligencia Artificial que hemos aplicado al cribado de los currículums con el objetivo de evitar el descarte automático de perfiles interesantes.

No obstante, si algo nos diferencia cada vez más es la proximidad. Esa cercanía que conseguimos gracias al crecimiento de nuestra red de oficinas. Las oficinas están dirigidas por personas de la zona en la que se implantan, profesionales que conocen perfectamente el entorno y las interacciones entre los distintos actores, que hablan su mismo lenguaje y que son parte de la vida socioeconómica de la ciudad y región. Este es un negocio de personas. Nos dedicamos a poner en contacto personas con personas, sus necesidades, sus objetivos, etc. Por eso la cercanía y contar con personas que entiendan y respondan rápido es fundamental.

- En cifras, ¿En qué situación está actualmente etalentum dentro de su sector?.

No sabríamos decirlo. No somos muy amantes de este tipo de benchmark. Sabemos que actualmente contamos con la red de oficinas dedicada exclusivamente a la selección más extensa de España, con 34 oficinas y también sabemos que en el último ejercicio hemos doblado la facturación y esperamos crecer un 25% más este 2023.

- Mirando al futuro y poniendo el foco en otros diez años, ¿Cuáles son las metas y los objetivos de etalentum?.

Claramente hay tres objetivos clave:

Tener al menos una oficina en cada una de la Comunidades Autónomos. En estos momentos, estamos presentes en 11 de las 17, por lo que nos faltan 6. Eso no quiere decir que no queramos crecer en el resto donde aún podemos abrir más oficinas, pero queremos ver el mapa de España completo. Internacionalizar. Los retos de movilidad de talento y negocios nos obligan a mirar más allá de nuestras fronteras y ya lo estamos haciendo. Debemos formalizar esta propuesta para dar respuesta a necesidades presentes y futuras tanto de negocios locales que buscan expansión internacional como de extranjeros que quieren instalarse en España. Por supuesto, también queremos ser una plataforma de proyección del talento nacional que permita acceder a oportunidades más diversas fuera de nuestras fronteras. Seguir liderando la innovación de nuestro sector. En este sentido tenemos muy claro que la compañía tiene que seguir apostando fuerte por la innovación tecnológica y de procesos para, como decía, prestar un mejor servicio a nuestros clientes.

- Finalmente, ¿Qué retos presenta el mercado y cómo los afronta etalentum?.

Ya hemos hablado de la escasez de talento que se da a distintos niveles:

Por un lado, en aquellos sectores que se han desarrollado enormemente, generando necesidades y perfiles que ni el mundo académico ni el profesional son capaces de producir a la misma velocidad

Por otro lado, también de perfiles profesionales que hace tiempo escasean y que son esenciales para cubrir necesidades básicas en determinadas industrias: mecánicos, electricistas, electromecánicos, lo que siempre se ha denominado como oficios de toda la vida, en los cuales hay que seguir invirtiendo, no solo a nivel de empresas, sino también de la administración.

Asimismo, aún está por ver cuál es su alcance, pero la Inteligencia Artificial será una fuerza disruptiva que afectará a numerosos sectores. La seguridad de los datos en un entorno en el que cada día se maneja más volumen y en el que tenemos un gran número de equipos distribuidos, lejos de los edificios fortificados ante amenazas externas.

En etalentum debemos ser cada día más y mejores consultores. Hemos de contribuir con nuestro trabajo a eliminar sesgos mediante la tecnología que nos apoya, pero sobretodo gracias a nuestros excelentes profesionales que saben que deben aconsejar y acompañar cada vez más y mejor a los clientes.

Ante un escenario de posible escasez de perfiles toca ensancharles la mirada a los clientes y a los candidatos y hacerles ver que no encontrarán encaje al 100% de sus expectativas. Explicarles que las habilidades técnicas puede que no sean tan relevantes y que aparecen otras habilidades que les ofrecen crecimiento, adaptabilidad, capacidad de reacción, etc. Ayudar a unos y otros a priorizar cuáles son los criterios más importantes para conseguir sus objetivos.