¿Vives en Madrid? Estas son las deducciones que puedes aplicar a tu declaración de la Renta

La campaña de la Renta ya ha empezado, pero esto no es motivo para hacerla de manera rápida (acaba el 30 de junio) y sin revisar algo de lo que siempre advierten desde Hacienda: las deducciones fiscales. Cada comunidad autónoma tiene diferentes beneficios y bonificaciones económicas, además de las estatales y de las generales. Aunque no lo parezca, pueden suponer un alivio financiero para muchos contribuyentes.

Sin embargo, tan solo un 13,4% de los contribuyentes aprovecharon las deducciones en el año 2022 (datos más recientes), según informaron los técnicos de Hacienda (GESTHA) en un comunicado. En total, hay un total de 14 deducciones estatales, 16 generales y 322 autonómicas. por lo que es conveniente revisar si nos podemos beneficiar de alguna.

Deducciones en la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid tiene un total de 23 deducciones para sus contribuyentes. Según explican en el portal de la Comunidad de Madrid, los beneficios son los siguientes:

Por nacimiento o adopción de hijos: 721,70 € por hijo nacido o adoptado desde el 1 de enero de 2023. Por adopción internacional de niños: 721,70 € por hijo adoptado. Por acogimiento familiar de menores: 618,60 € por el primer menor, 773,25 € por el segundo menor y 927,90 € a partir del tercer menor. Por acogimiento no remunerado de mayores de 65 años y/o con discapacidad: 1.546,50 € por persona. Por arrendamiento de la vivienda habitual: 30% de las cantidades satisfechas, con un límite de 1.237,20 €. Por donativos a fundaciones y clubes deportivos: 15% de las cantidades donadas. Por gastos educativos: 15% de los gastos de escolaridad e idiomas y 5% de los gastos de vestuario escolar, con un límite de 927,90 € por hijo. Por cuidado de hijos menores de 3 años, mayores dependientes y personas con discapacidad: 25% de las cuotas de Seguridad Social, con un límite de 463,95 € y el 40% para familias numerosas (límite de 618,60 €). Para familias con dos o más descendientes e ingresos reducidos: 10% de la minoración de la cuota autonómica. Por inversión en la adquisición de acciones y participaciones sociales de nuevas entidades: 40% de la inversión (hasta 9.279 €). Para el fomento del autoempleo de jóvenes menores de 35 años: 1.031 €. Por inversiones realizadas en entidades cotizadas en el mercado alternativo bursátil: 20% de la inversión (hasta 10.310 €). Por cuidado de ascendientes: 515,50 € por cada ascendiente. Gastos derivados del arrendamiento de viviendas: 10% de los gastos (hasta 154,65 €). Por el pago de intereses de préstamos para la adquisición de vivienda por jóvenes menores de 30 años: 25% de los intereses (hasta 1.031 €). Por arrendamiento de viviendas vacías: Hasta 1.000 € por inmueble. Por el pago de intereses de préstamos a estudios de grado, máster y doctorado: Importe total de los intereses pagados. Adquisición de Vivienda habitual por nacimiento o adopción de hijos: 10% del precio de la vivienda (hasta 1.546,50 € por año). Por la obtención de la condición de familia numerosa general o especial: 50% de la cuota autonómica para familia numerosa general (hasta 6.186 € individual, 12.372 € conjunta) y 100% para familia numerosa especial (hasta 12.372 € individual, 24.744 € conjunta). Por el incremento de los costes de la financiación ajena en la inversión de la vivienda habitual: 25% de la diferencia positiva de los pagos (hasta 300 €). Por adquisición de vivienda habitual en municipio en riesgo de despoblación: 10% del precio de adquisición (hasta 1.546,50 € por año). Por cambio de residencia a municipio en riesgo de despoblación: 1.000 € en el ejercicio del cambio y el siguiente. Por inversiones de nuevos contribuyentes procedentes del extranjero: 20% de la inversión realizada.

¿Cómo sé si debo declarar la Renta?

Según la Agencia Tributaria, este año no están obligados a presentar la declaración de la Renta quienes no superen los 22.000 euros anuales, o los 15.876 euros si provienen de más de un pagador. Si los ingresos superan los 22.000 euros, pero la suma de los pagos de otros pagadores no supera los 1.500 euros, tampoco se debe declarar.

Tampoco es necesario presentar la declaración para pensionistas cuyos únicos ingresos sean prestaciones pasivas de dos o más pagadores, siempre que las retenciones sean determinadas por la Agencia Tributaria. Además, quienes reciban pensiones compensatorias por decisión judicial de los padres están exentos de declarar.

Calendario de la Renta