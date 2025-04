Advertencias en la Declaración de la Renta: Así te avisa Hacienda para evitar sanciones

La campaña de la Declaración de la Renta 2024 empezó este martes, 2 de abril, por lo que miles de contribuyentes ya han empezado a realizarla. Además de disponer de servicios que permiten realizar la declaración de manera online y sencilla, como Renta Web o la aplicación móvil, la Agencia Tributaria también avisa a los contribuyentes si ven posibles datos erróneos.

Este año, la Agencia Tributaria ha incorporado una estrategia de asistencia preventiva para ayudar a los contribuyentes a evitar errores y omisiones que puedan derivar en futuras sanciones. En concreto, se han implementado nuevas vías de notificación que alertan sobre posibles incongruencias en la información declarada, que consolidan un esquema de prevención en tres fases.

Tres niveles de advertencias antes de presentar la Renta 2025

1. Avisos

En esta primera fase, Hacienda realiza avisos en los datos fiscales para informar a los contribuyentes sobre operaciones relevantes, como ventas, prestación de servicios o alquiler de inmuebles y vehículos a través de plataformas online.

Estos avisos se basan en información proporcionada por terceros y en el intercambio de datos con otras administraciones. Sin embargo, desde Hacienda recuerdan que no siempre son definitivos: algunos contribuyentes pueden recibirlos sin estar obligados a declarar esas operaciones, mientras que otros podrían no recibir aviso a pesar de tener que incluirlas en su declaración.

2. Asistencia preventiva

Como novedad en 2025, la Agencia Tributaria incorpora una nueva categoría de advertencias justo antes de la presentación de la declaración. Estos mensajes alertan sobre posibles incongruencias que Hacienda puede haber detectado en la información declarada. Según se explica en la sede de la Agencia Tributaria, este mecanismo busca evitar errores involuntarios y ofrecer al contribuyente la oportunidad de corregirlos antes de la presentación definitiva.

3. Cartas con avisos para revisión de la declaración

La tercera fase, implementada el año pasado, consiste en el envío de cartas de aviso a aquellos contribuyentes que han modificado la información proporcionada por la Agencia Tributaria. Estas notificaciones, que también están disponibles en Renta Web y en la app oficial, permiten a los ciudadanos valorar si necesitan presentar una declaración complementaria para ajustarse a los datos registrados por Hacienda.

Si el contribuyente considera que su declaración es correcta, no está obligado a modificarla. Sin embargo, si detecta algún error u omisión, se le ofrece la posibilidad de corregirla de forma voluntaria, “evitando así una eventual comprobación posterior de la Agencia, la generación de intereses y la imposición de eventuales sanciones”, explican en la web de la Agencia Tributaria.

Quienes no están obligados a declarar

Según los nuevos cambios en la normativa de este 2025, no están obligados a presentar la declaración de la Renta aquellos contribuyentes cuyos ingresos no superen los 22.000 euros anuales. Sin embargo, este límite se reduce a 15.876 euros si hay más de un pagador (con excepciones), si el pagador no está obligado a retener o si los ingresos tienen un tipo fijo de retención.

Además, desde la Agencia Tributaria recuerdan que quienes perciban dividendos, intereses o ganancias patrimoniales sujetas a retención por un total de hasta 1.600 euros, así como rentas inmobiliarias imputadas, rendimientos de letras del Tesoro y ayudas públicas hasta 1.000 euros, tampoco tienen que declarar.

Asimismo, no están obligados quienes tengan rendimientos del trabajo, capital y actividades económicas, o ganancias patrimoniales con un límite conjunto de 1.000 euros, siempre que sus pérdidas patrimoniales no superen los 500 euros.