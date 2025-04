Grifols se dispara por encima del 14% ante la posible reanudación de las negociaciones con Brookfield

Grifols lidera este miércoles las subidas del Ibex 35 con un alza del 14,13% en el momento de esta publicación, después de conocerse que la firma canadiense Brookfield Asset Management podría haber reanudado las negociaciones para lanzar una nueva Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre la compañía de hemoderivados por 7.000 millones de euros, una vez zanjada la anterior potencial oferta por ambas partes el pasado mes de noviembre.

En concreto, Brookfield podría haber vuelto a conversar con la familia fundadora, a través de Morgan Stanley, "para lanzar una nueva propuesta de compra por 7.000 millones de euros", según ha adelantado este miércoles 'El Confidencial'.

Según fuentes del sector, consultadas por dicho medio, el fondo de capital riesgo canadiense ha reanudado las conversaciones con la familia catalana para lanzar una nueva propuesta de compra después de que el consejo de administración rechazase la primera a 10,5 euros por acción y que valoraba la compañía en 6.700 millones.

Por su parte, Grifols ha desmentido las informaciones publicadas al respecto en un comunicado a la CNMV: "Con respecto a la información publicada en ciertos medios de comunicación sobre la reanudación de las conversaciones en relación con una posible nueva oferta por las acciones de Grifols por parte de Brookfield Capital Partners (UK) Limited, la Sociedad informa que su Consejo de Administración no tienen conocimiento sobre esta información."

El consejo de administración de Grifols rechazó a mediados de noviembre la potencial oferta del fondo canadiense a un precio de 10,5 euros por acción y recomendó a los accionistas no aceptar este precio al considerarlo bajo.

Así las cosas, el director general de Brookfield y máximo responsable del 'private equity' norteamericano en Europa, Tristan Tully, estaría manteniendo actualmente "conversaciones abiertas con la familia Grifols para formular una segunda OPA", ha señalado el mencionado medio.

En este contexto, los dueños de Grifols podrían haber remitido a Brookfield a negociar con Morgan Stanley, firma que fue elegida para asesorar a los miembros del consejo de administración de la empresa catalana que no fueran de la familia fundadora ante la ante la potencial oferta ya 'frustrada'.

Fue el pasado 19 de noviembre cuando se comunicó al mercado que Brookfield barajaba un precio de 10,5 euros por acción en la oferta pública de adquisición (OPA) que planteba lanzar junto con la familia fundadora sobre la compañía catalana.

No obstante, el fondo canadiense informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a través de su filial británica Brookfield Capital Partners de que no continuaría con la potencial oferta sobre Grifols, tras comunicar también al Comité de la Transacción de la catalana de que en esas circunstancias actuales no estaba en posición de continuar".

Tras abandonar Brookfield su intención de lanzar una OPA sobre Grifols, la familia Grifols manifestó estar "muy satisfecha y contenta" por el apoyo recibido de los actuales accionistas, y entonces avanzó que "no apoyará ninguna otra operación".

"La familia Grifols considera que la compañía atesora un gran valor y continuará desarrollando su expansión, como viene haciendo desde hace más de 115 años", según informaron fuentes del entorno familiar consultadas por Europa Press.

Con todo, Brookfield ha solicitado para esta ocasión tener acceso a una información "más detallada" de la compañía catalana.