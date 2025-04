Estas son las novedades de la campaña de la declaración de la renta de este año

Este miércoles 2 de abril comienza la campaña de la declaración de la renta, una fecha en la que los contribuyentes deben ajustar cuentas con la Agencia Tributaria. En este punto es importante recordar los plazos que existen para realizar este trámite: aquellos que lo hagan por internet tendrán hasta el 30 de junio, los que opten por la vía telefónica tendrán entre el 6 de mayo al 30 de junio (la cita se solicita entre el 29 de abril y el 27 de junio) y los que la realicen de manera presencial del 2 al 30 de junio (la cita habrá que cogerla entre el 29 de mayo y el 27 de junio).

A diferencia de ejercicios fiscales anteriores, este año no hay grandes cambios. “Lo más reseñable es que ha aumentado de 1.500 a 2.500 euros el máximo que se puede cobrar del segundo pagador en adelante si nuestros ingresos están por encima de los 15.000 euros. Esto significa que si una persona gana menos de 22.000 euros al año no está obligado a presentar la declaración de la renta siempre que no haya recibido más de 2.500 euros de su segundo pagador u otros que haya tenido”, explica Antonio Gallardo, experto del comparador financiero Banqmi.

Otro punto a destacar es la desgravación que se puede aplicar ala compra de los vehículos eléctricos. Los usuarios podrán deducirse el 15% del valor de adquisición del coche hasta un máximo de 20.000 euros. Para ello el coche tendrá que haber sido adquirido entre el 30 de junio de 2023 y el 31 de diciembre de 2024, deberá ser un auto para uso particular y tendrá que encontrarse en alguna de las categorías que ha tipificado la Agencia Tributaria (vehículos eléctricos puros, vehículos híbridos enchufables, entre otros).

No hay que olvidarse de las donaciones, puesto que este año el porcentaje de dicha deducción es mayor que en ejercicios anteriores. “Desde el 1 de enero de 2024 se incrementaron los porcentajes de deducción para donaciones a entidades sin ánimo de lucro. En el caso de una persona física, puede deducirse hasta un 80% en los primeros 250 euros donados. Para la cantidad que exceda los 250 euros la deducción es del 40%”, explica Montse Prats, responsable de Acción Social de Banco Mediolanum, quien además explica que “en caso de donaciones a la misma entidad por importe igual o superior en los 3 años anteriores, el porcentaje será del 45%. Esto quiere decir que, si haces una donación de 100 euros para una causa solidaria, te devolverán 80 euros (el 80%). Es decir, que tu coste efectivo será de solo 20 euros”.

En definitiva, este año no hay tantos cambios como en ejercicios fiscales anteriores, pero a los que se han realizado hay que prestarles especial atención para no tener problemas con la Agencia Tributaria. En caso de dudas desde Banqmi siempre se recomienda acudir a una asesoría especializada en esta materia.

Ayudas por la DANA de Valencia… ¿Están exentas de tributación?

Para que la tributación de una ayuda sea tenida en cuenta en la declaración de la renta de 2024 ha tenido que percibirse durante el año pasado, es decir, entre enero y diciembre de 2024. Sin embargo, aquellos que hayan recibido ayudas tanto estatales como autonómicas sobre esta materia no deben preocuparse, debido a que estas ayudas están exentas de tributar IRPF.

“Las ayudas estatales y autonómicas no tributan IRPF, pero no ocurre lo mismo con aquellos que hayan percibido el Plan Reinicio Auto y el Plan Reinicio Auto+”, advierte el experto financiero de Banqmi. Estas concretamente son ayudas lanzadas por el Gobierno gracias a las cuales se proporcionaban 10.000 euros a las personas afectadas por la DANA para la compra de un nuevo vehículo, en caso de que este se hubiera visto afectado. Esta subvención sí que debe tributar IRPF y, por lo tanto, hay que incluirla en la declaración de la renta de este año.