Los pilotos españoles se revuelven contra el uso de IA para sustituir a los copilotos: "Es un atentado contra la seguridad"

Sepla, el sindicato español de líneas aéreas, se revuelve contra los planes que exploran empresas europeas como Airbus o Dassault para eliminar uno de los dos pilotos de las cabinas de vuelos comerciales para sustituirlos por herramientas de inteligencia artificial generativa. "Es un atentado contra la seguridad", ha asegurado Fernando Miragaya, presidente de Sepla, durante un desayuno informativo que ha tenido lugar este martes en Madrid. Los profesionales del sector indican que las compañías están en conversaciones con la Agencia Europea de Seguridad Aérea con el objetivo de implementar esta medida. Los pilotos españoles alertan de que se está estudiando la propuesta por parte de la Comisión Europea y que en 2030 está previsto que se tome una decisión al respecto.

Los pilotos españoles aseguran que el sector europeo se está movilizando contra estos planes y no descartan que se pudieran producir una huelga en caso de que se materializasen. "Creemos que el principal objetivo de esta iniciativa es ahorrar costes y solucionar la falta de pilotos que se está produciendo, pero esto va contra la seguridad aérea", ha manifestado Fernando Miragaya. "Todavía no hay un informe de seguridad sobre los efectos de la medida y tampoco tenemos claro que vaya a compensar económicamente", ha insistido Ángel González, subdirector del departamento técnico de Sepla. González ha señalado que se pretende abrir un diálogo con las aerolíneas en 2027, llevar la aprobación en 2029 y empezar a implementarlo en 2030.

Estos profesionales del sector alertan de que muchos viajeros no van a aceptar subirse a un avión que no disponga de dos pilotos y advierten de que no es viable sustituir a uno de los pilotos en cabina para reemplazarlo por herramientas de inteligencia artificial generativa. "Esta tecnología tiene una gran base de datos de lo que ha sucedido en el pasado, pero no tiene la creatividad y la experiencia para reaccionar a imprevistos, que ocurren en todos los vuelos. También hay que tener en cuenta que los pilotos nos formamos gracias a las experiencias compartidas y eso sería imposible si un profesional vuela solo", ha ejemplificado Miragaya.

El líder de este sindicato ha afirmado que este martes participará en una conferencia anual con el colectivo internacional de pilotos. "Uno de los temas centrales será el uso de la inteligencia artificial en la aviación y este intento de sustituir a uno de los pilotos en los vuelos comerciales", ha explicado Miragaya. Los profesionales de Sepla se han mostrado partidarios de usar todas las tecnologías disponibles para automatizar procesos y hacer que la aviación sea cada vez "más segura", aunque han recalcado que eliminar la duplicidad de los pilotos va en detrimento de la seguridad de los pasajeros.

El sector sufre un déficit de profesionales que se agravará en el futuro con el crecimiento de los vuelos y Sepla sospecha que el uso de inteligencia artificial es una de las vías que las empresas quieren explorar para paliar la situación. "Nosotros apostamos porque se creen más escuelas, se agilicen los trámites y se suman cada vez más mujeres a la profesión, que están exactamente igual de capacitadas para ejercer que los hombres", ha propuesto Jorge Martínez, secretario general de Sepla. Este responsable ha puesto como ejemplo la oposición de la autoridad de Aviación Civil de Estados Unidos (FAA por sus siglas en inglés). "Tiene una gran cultura aérea y no van a consentir que se sustituya a los pilotos", ha afirmado Martínez.

El precedente de Germanwings

Los responsables de Sepla han recordado que la normativa cambió a raíz del siniestro de la aerolínea Germanwings hace diez años, cuando un A320 se estrelló en los Alpes franceses de forma premeditada por parte de un copiloto que se encontraba solo en cabina. Desde entonces, se obliga a que dos personas estén siempre en la cabina, aunque una de ellas puede ser un miembro de la tripulación si uno de los pilotos tiene que salir. "La redundancia es la regla básica de la aviación, todo está duplicado en caso de que algo falle. También con los pilotos, una persona puede bloquearse en un momento determinado", ha explicado Jorge Martínez, secretario general de Sepla.