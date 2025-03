Las ventajas que no conocías de las hipotecas para funcionarios: tipos de interés bajos y bonificaciones especiales de BBVA

Las hipotecas para funcionarios públicos se han convertido en una opción atractiva para quienes desean adquirir una vivienda, gracias a las condiciones especiales que ofrecen algunas entidades financieras. En general, una hipoteca es un producto financiero en el que una entidad presta una cantidad de dinero a un particular o empresa con el compromiso de devolverlo, junto con los intereses correspondientes, en un plazo estipulado. En este proceso, la propiedad adquirida se convierte en garantía del préstamo.

¿A quién se le concede una hipoteca para funcionarios?

Los funcionarios públicos, debido a su estabilidad laboral, tienen un perfil de riesgo bajo, lo que facilita su acceso a una hipoteca. Esta seguridad financiera se traduce en mejores condiciones para obtener un préstamo, como tipos de interés más bajos y plazos más flexibles. Además, algunos bancos mantienen acuerdos con asociaciones de funcionarios para ofrecer productos hipotecarios exclusivos para este colectivo.

¿Pueden acceder los interinos a una hipoteca para funcionarios?

Aunque el personal interino de la Administración Pública no tiene la misma estabilidad laboral que el personal fijo, puede acceder a una hipoteca. Sin embargo, no disfrutará de las mismas condiciones preferentes que los funcionarios de carrera. A pesar de esto, los interinos pueden obtener una hipoteca con condiciones estándar siempre que cuenten con ingresos suficientes y no tengan deudas pendientes.

Condiciones especiales de las hipotecas para funcionarios / ROAMS - Archivo

Ventajas de las hipotecas para funcionarios públicos

Las entidades financieras, como BBVA, ofrecen hipotecas con atractivas ventajas para los funcionarios públicos, tales como: