¿Sabías que puedes sumar hasta 5 años a tu pensión de jubilación? Esta es la manera

Si estás cerca de la jubilación y te preocupa que te falten años de cotización para acceder a una pensión adecuada, en 2025 tienes una excelente oportunidad. El Gobierno español ha activado un mecanismo que, desde 2024, permite a los trabajadores conseguir hasta 5 años adicionales de cotización para mejorar su pensión de jubilación. Este sistema está basado en un convenio especial que se puso en marcha el año pasado y está dirigido especialmente a aquellos que realizaron prácticas formativas o trabajaron como becarios.

¿Qué colectivos pueden beneficiarse de este convenio especial?

El nuevo convenio especial de la Seguridad Social está pensado para aquellos que realizaron prácticas no remuneradas o fueron becarios entre el 1 de noviembre de 2011 y 2024. Sin embargo, hay un requisito adicional importante: solo podrán acceder a este mecanismo aquellos que hayan realizado estudios universitarios, de formación profesional o enseñanzas artísticas y deportivas superiores.

En resumen, los grupos que pueden beneficiarse incluyen:

Becarios que realizaron prácticas no remuneradas después de noviembre de 2011.

que realizaron prácticas no remuneradas después de noviembre de 2011. Estudiantes que han cursado formación profesional, enseñanzas artísticas superiores o enseñanzas deportivas, tanto en España como en el extranjero.

Esta medida es una excelente oportunidad para aquellos que realizaron prácticas sin que se les diera de alta en la Seguridad Social en su momento. De esta forma, pueden sumar hasta 5 años de cotización a su historial laboral, mejorando así su pensión a la hora de la jubilación.

Requisitos para acceder al convenio y cómo suscribirlo

Si deseas aprovechar este convenio, debes tener en cuenta algunos requisitos y fechas clave. El plazo para presentar la solicitud es desde el 1 de junio de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2028, por lo que tienes tiempo suficiente para hacer los trámites. El proceso de solicitud se realiza a través de la plataforma web de la Tesorería General de la Seguridad Social, en la sección de “Trámites y Gestiones de Convenios Especiales”.

El proceso es completamente telemático, lo que facilita mucho la gestión. Para acceder al convenio, es necesario acreditar que las prácticas formativas que realizaste fueron no remuneradas o que no cotizaste en su momento. El cálculo de los años que puedes recuperar se realiza sumando los días de prácticas no cotizadas, hasta un máximo de 1.825 días (5 años).

Estas son las personas que podrían sumar años a su jubilación / Archivo

Plazos y condiciones del nuevo convenio especial

Es importante tener en cuenta que el periodo para solicitar este convenio estará vigente hasta 2028, por lo que puedes hacerlo con tranquilidad. Sin embargo, una vez que hayas suscrito el convenio y hayas completado el pago de las cotizaciones, no podrás solicitar más años adicionales en el futuro.

El coste de este convenio especial se calcula tomando como referencia la base mínima de cotización del régimen general correspondiente al año en que realizaste las prácticas. Dependiendo del periodo de tiempo, el coste mensual puede variar, pero se estima que se pagarán entre 40 y 140 euros al mes.