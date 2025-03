Un abogado laboralista habla alto y claro sobre no reclamar un accidente laboral: "El día que les interese, te pueden despedir"

En 2024, la Unión Sindical Obrera informó que hubo un total de 1,2 millones de accidentes de trabajo en España, una cifra alarmante que pone en evidencia la cantidad de trabajadores que se ven afectados por incidentes laborales cada año. Sin embargo, muchos de esos trabajadores no ejercen su derecho a reclamar indemnizaciones o compensaciones por los daños sufridos, ya sea por desconocimiento, miedo o por confiar en el trato aparentemente amigable de las empresas.

El abogado laboralista Ignacio De la Calzada (@laboral_tips en TikTok) ha publicado un vídeo en el que explica cómo muchas veces el miedo a las represalias o la buena voluntad de las empresas lleva a los trabajadores a no reclamar. Esto, según De la Calzada, termina perjudicando a los propios trabajadores, quienes acaban sin recibir compensación económica que les corresponde y con el riesgo de ser despedidos si la empresa así lo decide.

¿Por qué hay trabajadores que no reclaman?

El abogado señala que las empresas, al ser responsables de un accidente laboral, a menudo actúan de manera amable y cercana para evitar que los trabajadores reclamen. “Cuando tienes un accidente y saben que es culpa suya, que les puede acarrear multas y reclamaciones de indemnizaciones, te tratan de maravilla. Eres el hijo predilecto, vas a sentirte super arropado, te puede llamar incluso el jefe, con la esperanza de que no reclames”.

Sin embargo, al pasar el tiempo, la empresa puede despedir al trabajador una vez que haya prescrito el plazo para reclamar. El abogado advierte de que “el día que les interese, te pueden despedir porque, posiblemente, si has tenido un accidente, dirán que ha sido culpa tuya, eso es lo que dicen ellos, o simplemente te quieran echar porque no les caes bien”.

El plazo para reclamar caduca

De la Calzada revela que muchos trabajadores no son conscientes de que el tiempo para presentar una reclamación por un accidente laboral tiene un plazo limitado. “Un cliente me vino a explicar que había tenido un accidente hacía dos años y yo le tuve que decir que lo sentía, pero que su caso ya había prescrito”. Cuando el plazo caduca, la posibilidad de reclamar una indemnización por el accidente se pierde, y la empresa ya no tiene que afrontar consecuencias legales.

Por ello, el letrado señala que es importante tener este aspecto claro: “No esperes que te vayan a tratar bien o que tengan una deuda contigo de por vida, porque al fin y al cabo eres un trabajador, y cuando no intereses, adiós muy buenas”.

Reclamar no es perjudicar a la empresa, es un derecho

En el vídeo, De la Calzada resalta que el hecho de reclamar a una empresa no implica “querer arruinarla”. De hecho, la reclamación la paga un seguro, no la empresa, explica. “Si sufres un accidente porque la empresa la ha cagado, es tu derecho el reclamar una indemnización. Y si la empresa hace las cosas bien, te lo pagará y ya está”.