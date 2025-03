El Chief AI Officer, el puente que conecta la inteligencia artificial con el negocio

Inteligencia Artificial

La IA requiere un liderazgo claro en las organizaciones. Llevamos años viendo cómo las disrupciones tecnológicas transforman el tejido empresarial, y la inteligencia artificial se erige hoy como una de las fuerzas más disruptivas y prometedoras. Pero, ¿están las empresas realmente preparadas para afrontarlo? No se trata solo de poseer las capacidades para desarrollar e implementar IA, sino de algo mucho más estratégico: establecer un marco de gobernanza que asegure su adopción efectiva y alineada con los objetivos de negocio.

La llegada del software, la revolución de internet y la transformación digital impulsaron la creación de roles como el CTO y el CIO. Ahora, la IA demanda una figura especializada que orqueste su integración: el Chief AI Officer (CAIO), un rol que cada vez más organizaciones públicas y privadas están integrando en su estructura. Su función es traducir ese potencial del que todos oímos hablar, y que sentimos al hacer uso de la IA, en un impacto real y sostenible para la empresa.

¿Qué aporta este nuevo rol?

La IA va mucho más allá de la tecnología debido a su realidad de mercado y a la promesa de convertirse en el nuevo sistema operativo de nuestras organizaciones. Para ello, necesita ser gobernada adecuadamente, con un enfoque claro en el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos. Es ahí donde entra el CAIO. Su labor, además de la muy importante gestión de modelos, infraestructuras y aplicaciones, es la de asegurarse de que la integración de la IA esté alineada con los objetivos organizacionales y de negocio, y se utilice de manera segura y responsable.

El CAIO, mucho más que gestionar equipos de científicos de datos y expertos en IA, adquiere rápidamente un alcance transversal, pues se encarga de garantizar que todos los profesionales involucrados trabajen adecuadamente para que la IA genere valor. Su objetivo es evitar que la tecnología se convierta en una moda pasajera, transformándola en una herramienta esencial para la empresa, cuya integración sea sostenida y estratégica. De hecho, una parte clave de su responsabilidad es decidir cuándo no usar IA.

El auge de regulaciones como el Reglamento Europeo de IA refuerza esta necesidad. No olvidemos que esta tecnología puede ser una ventaja competitiva, pero también hemos de gestionar sus posibles riesgos, y el CAIO habría de ser el responsable de conseguir ambas cosas. Para ello, la creación de sistemas de gobernanza de la IA empieza a ser, independientemente de la regulación, crítico para las empresas medianas y grandes, y también para cualquier tipo de organización que esté construyendo aplicaciones de IA de alto impacto, como empresas de alto crecimiento o startups.

El CAIO también debe liderar la relación entre la IA y el trabajo humano, buscando el equilibrio entre tecnología y personas para mejorar la productividad sin deshumanizar los procesos. Esto implica redefinir estrategias de reskilling y upskilling, asegurando que la adopción de IA no genere brechas de conocimiento ni resistencia al cambio dentro de la organización. El CAIO debe asegurar que los sistemas de IA no busquen reemplazar a los empleados como fin último, sino potenciar su trabajo, aumentando la eficiencia y mejorando los resultados. Esta es además la estrategia más adecuada para gestionar expectativas que en muchos casos están excesivamente infladas en cuanto a lo que la IA puede o no hacer.

Este cambio de paradigma supone, como mencionaba antes, un desafío a nivel organizacional. Requiere definir la posición del CAIO dentro del organigrama, establecer su profundidad y fomentar una cultura de colaboración entre departamentos. La IA no es solo un asunto del departamento de IT o de los equipos de datos, sino que requiere una mayor capacitación interna para que los distintos equipos puedan entender sus beneficios, limitaciones y riesgos. El incremento de complejidad y valor estratégico de la tecnología requiere perfiles más especializados y que, al mismo tiempo, cuenten con una visión más global.

De este modo, su labor trasciende la mera implementación tecnológica; implica la creación de una cultura organizacional donde la IA se concibe como una herramienta transversal, que se utiliza de manera responsable (minimizando sesgos y protegiendo la privacidad) y que garantiza que las decisiones automatizadas sean comprensibles y justificables. El CAIO ha de integrar esta responsabilidad por diseño, donde la IA potencia la competitividad de la organización, mientras aumenta la confianza del usuario o cliente, y sin comprometer los valores que definen la responsabilidad corporativa de la empresa.

Pero, ¿qué competencias debe tener este profesional?

Depende del tipo de organización y de cómo ésta utiliza la inteligencia artificial. No todas las empresas necesitan el mismo nivel de profundidad técnica en este rol, aunque en todos los casos se requiere un conocimiento sólido del impacto, los riesgos y las oportunidades que ofrece esta nueva herramienta. En pequeñas organizaciones las tareas serán eminentemente técnicas o de gestión de equipos especializados, pero la necesidad de interactuar con actores de los ámbitos regulatorio, de negocio, éticos e incluso geoestratégicos, es en la actualidad absolutamente fundamental para su buen desempeño.

El camino no será fácil: la IA cambia cada día en sus múltiples dimensiones. Pero estoy convencido de que, con la figura del CAIO al frente, las organizaciones podrán aprovechar al máximo el potencial de la IA, transformando sus negocios y construyendo un futuro más eficiente, innovador y, sobre todo, humano. Porque, al final, la tecnología está al servicio de las personas, y es nuestra responsabilidad asegurarnos de que así siga siendo.