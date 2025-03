Madrid se convierte en la comunidad que más vivienda protegida construye de España tras multiplicar por siete su producción

En pleno debate sobre si la vivienda protegida debe perder esta cualidad pasado o no un determinado plazo, los promotores se muestran agnósticos. En la Comunidad de Madrid esta protección desaparece pasados quince años, momento en el que se considera libre. Pero, en otras regiones, como País Vasco, la protección está blindada a perpetuidad. Carolina Roca opina que el hecho de que no existe la protección permanente implica que "la plusvalía se la lleve el comprador, que es el que menos ha contribuido" a poner en carga esa casa. Sin embargo, la presidenta de ASPRIMA se muestra contraria a modificarlo en los inmuebles que se destinan al alquiler: "En este caso no hay que jugar con los periodos de protección porque ha costado mucho traer inversión y cambiar las reglas me parece peligroso".