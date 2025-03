Cuerva dice que "forzar" a organizaciones de CEOE a posicionarse ante las elecciones de Cepyme no ayuda

El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, ha asegurado que no es "beneficioso" para la estabilidad de la patronal "forzar" a organizaciones que forman parte de la CEOE a tomar posición ante las próximas elecciones presidenciales de la organización que agrupa a la pequeña y mediana empresa. "Me sorprende muchísimo como se puede cantar a la unidad y a la vez promover la fractura en el seno de la organización", indicó Cuerva durante la presentación del barómetro la 'Pymehabla', justo después de que distintas organizaciones pertenecientes a la CEOE hayan mostrado su apoyo de manera pública a su rival y actual presidenta de la Confederación Vallisoletana de Empresarios CEOE-Cepyme, Ángela de Miguel.

Cepyme celebrará sus elecciones para elegir al nuevo presidente de la patronal de la pyme el próximo 20 de mayo, donde se enfrentarán Cuerva y De Miguel, la candidata del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Garamendi ha estado buscando un rival en los últimos meses que se enfrentase a Cuerva ante la posición crítica que el actual líder de las pymes ha mantenido en los últimos meses con el Gobierno.

Respecto a este asunto, Cuerva ha especificado que desde Cepyme no se está pidiendo "ninguna posición", puesto que, a su juicio, "no es de recibo someter a esas tensiones" a las organizaciones que conforman CEOE. "No trabajamos por ello, y sí por la unidad", ha recalcado Cuerva, que ha pedido tener en cuenta que en Cepyme hay 150 organizaciones, por lo que son muchas más de las que han hecho público su apoyo a la candidata respaldada por Garamendi. Sobre los próximos comicios, Cuerva ha asegurado que está trabajando para tener "el máximo apoyo" de la Asamblea, que es donde se decidirá quién dirigirá los "derroteros" de Cepyme.