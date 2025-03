La Seguridad Social ofrece esta ayuda a las personas que no han cotizado lo necesario para cobrar una pensión

Llegar a la edad de jubilación y no cumplir con el tiempo mínimo de cotización para cobrar una pensión es un problema que afecta a varias personas. Por ello, el Gobierno ofrece la pensión no contributiva de jubilación para aquellas personas mayores de 65 años que no tienen suficientes recursos económicos para su subsistencia.

Este subsidio tiene como objetivo garantizar una protección económica adecuada a aquellos que no han podido acceder a una pensión contributiva. Además de la prestación económica, los beneficiarios tienen derecho a asistencia médico-farmacéutica gratuita y a servicios sociales complementarios.

Requisitos para solicitarla

Para acceder a la pensión no contributiva de jubilación en 2025, se deben cumplir los siguientes criterios, según se explica en la web de la Seguridad Social:

Tener 65 años o más .

. Haber vivido en España al menos 10 años , de los cuales 2 deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud .

, de los cuales . No superar los 7.905,80 € anuales en ingresos personales. Si se convive con familiares, el límite varía según el número de convivientes.

Límites de ingresos según convivencia

Si el solicitante vive solo con su cónyuge o parientes de hasta segundo grado, los ingresos totales del hogar no pueden superar:

2 personas : 13.439,86 €/año

: 13.439,86 €/año 3 personas : 18.973,92 €/año

: 18.973,92 €/año 4 personas: 24.507,98 €/año

Si hay padres o hijos en la unidad de convivencia, los límites aumentan:

2 personas : 33.599,65 €/año

: 33.599,65 €/año 3 personas : 47.434,80 €/año

: 47.434,80 €/año 4 personas: 61.269,95 €/año

Cuantía de la pensión en 2025

La cuantía de la pensión no contributiva de jubilación viene determinada por los ingresos del solicitante y su unidad económica de convivencia. En 2025, la pensión es, como mínimo, de 1.976,45 € anuales, que corresponde al 25% del importe íntegro, según indican los datos de la Seguridad Social. Sin embargo, el monto real puede ser mayor dependiendo de los ingresos familiares y otros factores establecidos por la normativa.

Incompatibilidades con otras prestaciones

La pensión no contributiva de jubilación es incompatible con otras ayudas y pensiones del sistema de Seguridad Social. En concreto, no se puede cobrar esta pensión junto con:

Pensión no contributiva de invalidez .

. Pensiones asistenciales

Subsidios de garantía de ingresos mínimos y ayudas por tercera persona del Real Decreto Legislativo 1/2013.

y del Real Decreto Legislativo 1/2013. Asignación familiar por hijo a cargo en caso de que el hijo tenga más de 18 años y una discapacidad del 65% o más.

Cómo solicitar la pensión

La tramitación de la pensión es responsabilidad de las Comunidades Autónomas que han asumido las funciones y servicios del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). Las solicitudes pueden presentarse en las oficinas de los Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas, en las del Imserso o en cualquier oficina de la Seguridad Social, donde se proporcionará el formulario correspondiente. También es posible realizar la solicitud por correo.

En la página web del IMSERSO están las direcciones y números de teléfono de contacto para más información sobre las Comunicaciones Autónomas y las Direcciones Territoriales del Imserso.