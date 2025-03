La subida del SMI y los impuestos

Una subida de un euro del salario mínimo interprofesional (SMI) tiene un impacto sobre los ingresos fiscales. La cuota a la Seguridad Social a cargo del empleador aumentará en 0,31 euros, mientras que la del empleado lo hará en 0,07, aproximadamente. La cuota del IRPF puede que también aumente, si suponemos que este empleado no tiene ningún hijo a cargo. Aunque el importe exacto dependerá de la comunidad autónoma de residencia, lo normal sería que su cuota aumentara en 0,19 euros, el tipo marginal mínimo del impuesto. Por tanto, la renta disponible después del incremento inicial de un euro quedará en 0,74 euros (1 - 0,07 - 0,19).

Al ser individuos de renta baja, podemos suponer que el 100% del mayor ingreso disponible será consumido. En otras palabras, es poco factible que aquellos afectados por el SMI tengan margen de ahorro. Si asumimos para ese grupo un tipo medio del IVA del 5,70% (véase valordetusimpuestos.org), al consumir pagarán 0,04 euros por este otro impuesto. No hemos tenido en cuenta aquí el posible impacto vía impuestos sobre el alcohol, el tabaco y los hidrocarburos. En definitiva, el sector público (incluyendo la Seguridad Social) habrá ingresado 0,61 euros (0,31 del empleador más 0,30 del empleado) y el trabajador habrá aumentado su capacidad de consumo en 0,70 euros (1 - 0,07 - 0,19 - 0,04).

‘En contra’ del trabajador

Para, según se mire, acabar de complicar o de aclarar la situación, resulta que ese incremento puede ser aún menor. En el IRPF, hay una reducción prevista únicamente para rendimientos netos del trabajo pequeños. El aumento del SMI hace que el importe de esta reducción disminuya, de manera que, paradójicamente, actúa aquí en contra del trabajador tal que la cuota adicional de IRPF no es de 0,19 euros, sino de 0,49 euros. Por lo tanto, del euro adicional, al trabajador le quedarían 0,42. ¡El tipo marginal efectivo sería del 58%! ¡Y el sector público recaudaría 0,89 euros más por cada euro de incremento del SMI! Aunque el objetivo de aumentar el SMI no sea el de incrementar la recaudación fiscal, su impacto financiero no es desdeñable.

Pero, volviendo al objetivo principal de la subida, ¿es suficiente un incremento de 0,42 euros por euro de aumento del SMI? La subida prevista en 2025 es de unos 50 euros al mes distribuidas en 14 pagas, esto es, 700 euros anuales que, según los cálculos del anterior párrafo, se transformarán, en promedio, en una capacidad adicional de consumo de 294 euros para el trabajador. A través del SMI se pretende, precisamente, eso: aumentar la capacidad adquisitiva de los más vulnerables y, por ende, reducir la desigualdad en la distribución salarial. Para que la subida bruta de 700 euros fuese esa en términos netos, se pueden valorar varias opciones. Una primera es añadir a los 700 euros el coste fiscal adicional, de manera que la subida del SMI después de pagar los impuestos fuese, efectivamente, de 700 euros. Esto supondría un coste mayor para la empresa, vía salario, pero también vía cotización a la seguridad social, y una mayor recaudación para el sector público.

Otra opción implica modificar el IRPF de manera que por debajo del SMI no se pagara. De hecho, esta fue la solución que se adoptó en 2024 al incrementar el importe de la reducción especial que la normativa prevé para rentas del trabajo de bajo importe, y que como hemos visto, ahora, juega en su contra. Esta última opción supondría la pérdida del ingreso fiscal obtenido en el IRPF, pero no del incremento por las cotizaciones sociales ni por IVA. Pero, en todo caso, ¿tiene sentido esta última opción en términos de capacidad de pago? ¿Y por qué solo para los trabajadores?

El impuesto sobre la renta permite gravar la capacidad de pago que se pone de manifiesto cuando una persona obtiene ingresos, teniendo en cuenta además sus circunstancias personales. Esto se lleva a cabo a través del mínimo personal y familiar, que se puede considerar como la renta básica necesaria para subsistir y por la cual no deberíamos tributar. Si a pesar de los incrementos del SMI producidos durante los últimos años se considera que todo trabajador cuya renta no supere dicho importe no debería tributar, mejor sería recalcular el importe del mínimo personal, de manera que reflejara esa renta básica de subsistencia.

La opción preferida

En otras palabras, se debería igualar el mínimo personal al SMI, y eliminar la reducción especial para rendimientos del trabajo reducidos. Esta es nuestra opción preferida. El coste recaudatorio, está claro, sería elevado: el mínimo personal se sitúa en 5.550 euros y su importe, así como el del mínimo por descendientes, y a diferencia del SMI, está congelado… ¡desde 2015! Según la inflación producida durante ese periodo, hoy debería ser de 6.905 euros. La diferencia no es menor.

Cuando el IRPF empezó a exigirse en la mayoría de los países desarrollados durante las primeras décadas del siglo XX se trataba de un impuesto de clases: solo los más pudientes lo tenían que pagar. Posteriormente, y en especial después de la Segunda Guerra Mundial, eso cambió. El caso de Estados Unidos es paradigmático: el porcentaje de trabajadores que pagaba el impuesto pasó del 5% en 1939 al 73% después de la guerra.

Que ahora tengan que pagar el impuesto aquellos que se benefician del incremento producido del SMI en los últimos años no es malo per se. Siempre que consideremos que el SMI otorga una capacidad de pago, es coherente con el principio de la generalidad que a la hora de pagar impuestos establece el artículo 31.1 de la Constitución. Si no se considera así, auméntese más el SMI o ajústese para todos el importe del mínimo personal.