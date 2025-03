La inversión bruta nacional en España recupera las cifras prepandemia al superar los 300.000 millones en 2024

España recupera la cifra de inversión real anterior al impacto de la pandemia con un incremento de su volumen por cuarto año consecutivo. La inversión bruta total, tanto la pública como la privada, creció un 2,1% en términos reales hasta situarse en los 306.748 millones de euros en 2024, si bien existen diferencias por titularidad en este resultado. Los fondos europeos procedentes de los Next Generation han espoleado la inversión pública hasta los 34.868 millones con un incremento del 40% en cinco años, por encima de los niveles anteriores al 2019. Por contra, la inversión privada, que representa el 90% del total, creció un 1,7% en términos reales, pero todavía no ha alcanzado la cifra registrada en 2019.

Son datos recopilados por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y la Fundación BBVA en el informe 'El stock de capital en España y sus comunidades autónomas 1995-2024. Cambios en la inversión y en el aprovechamiento de la capacidad productiva', donde también se pone de manifiesto las diferencias existentes entre las diversas partidas de inversión en el país. Frente al crecimiento de la inversión bruta, el esfuerzo inversor -la inversión total como porcentaje del producto interior bruto- se redujo ligeramente hasta situarse en un 19,3%, un 5% por debajo del registrado en 2019.

Es una cifra menor que el de años previos, en los que se superaba el 20% y era similar a la de otras economías avanzadas. Si se compara a otros países, el grado de utilización de los capitales acumulados tanto en las manufacturas como en los servicios está por debajo en España del correspondiente a la Unión Europea y a sus principales países. En España, el porcentaje del capital instalado de las manufacturas que no se aprovecha se sitúa en el 23,1%, frente al 19,5% de la media europea, mientras que el del sector servicios en nuestro país muestra un mayor grado de utilización de sus capitales, pero mantiene sin aprovechar el 12,7% del stock de capital, por encima del 9,4% del conjunto de la Unión Europea.

Debilidad de inversión en infraestructuras

La inyección de financiación en infraestructuras todavía no ha conseguido remontar el desplome sufrido en 2010 con la Gran Recesión pese a haber crecido un 34,7% desde 2019. Como consecuencia de esta carencia, "la inversión bruta en infraestructuras de uso público no cubre con frecuencia siquiera la depreciación y algunas dotaciones disponibles han visto reducido su valor", exponen los autores del informe. La cifra ha variado con el paso de los años. La inversión en infraestructuras se desploma un 31,3% en 2010 por la presión para reducir el déficit público y no se inicia la recuperación hasta 2021. En términos reales, la cifra continúa un 17,6% por debajo de su nivel de 1995 y un 63% por debajo de su máximo de 2009.

No obstante, el informe diferencia según el tipo de infraestructura. Si hablamos de las viarias, la inversión cayó un 56,3% entre 2010 y 2018, mientras que las ferroviarias se elevó rápidamente hasta 2009, momento en el que se recorta un 70% hasta la pandemia, cuando repunta un 35,7%. En 2024, las inversiones ferroviarias alcanzaron los 4.322 millones, un 4,3% más que el año anterior. Respecto a las urbanas, mantienen una tendencia creciente desde 2013, especialmente tras la pandemia gracias a los fondos Next Generation, y en 20224 aumentaron un 9,2%.

Los autores también destacan la situación de las infraestructuras hidráulicas, cuya inversión se redujo un 42% entre 1995 y 2024. La caída se concentra en el periodo comprendido entre 2009 y 2018, con un desplome acumulado cercano al 75%. Desde entonces, la inversión bruta en dotaciones relacionadas con el ciclo del agua y la prevención de avenidas ha experimentado un repunte del 57,4% y en 2024 esta cifra aumentó un 2,4% hasta los 2.695 millones, un 42% por debajo del de 1995. Como consecuencia de los bajos niveles de la formación bruta de capital, el stock de infraestructuras hidráulicas es un 4,6% por debajo de los niveles alcanzados antes de la Gran Recesión y su peso en el stock total de infraestructuras permanece estancado en el 15%.