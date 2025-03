La aviación pide más inversión para cumplir a tiempo con los objetivos de transición verde

En un mundo tan globalizado como en el que nos encontramos, la transición energética y el camino hacia la descarbonización se presentan como objetivos fundamentales en todos los sectores. Uno de ellos es la aviación que, hoy por hoy, se enfrenta a un desafío a nivel mundial que se debe abordar desde diferentes ángulos, desde el económico hasta el regulatorio, pasando por el tecnológico, el social e incluso el medioambiental. Con esta premisa y bajo el título El futuro de la aviación: hacia las emisiones cero, El Periódico de España y ‘activos’, el vertical especializado en economía y empresa de Prensa Ibérica, en colaboración con ENAIRE y Solarig, organizaron la pasada semana un encuentro con expertos en Madrid.

En el marco de la mesa Importancia de la descarbonización en la aviación, Gemma Haro, jefa de División de Medioambiente de ENAIRE, expuso que el sector tiene "un objetivo claro y muy ambicioso que es conseguir el net zero en 2050". Y aludió en su intervención al resto de asistentes, a los que quiso involucrar: "Somos distintos actores de una misma cadena de valor y cada uno de nosotros tenemos que ser capaces de aportar nuestro granito de arena para conseguir alcanzar esta meta de cero emisiones". La experta expuso además que desde ENAIRE ya han puesto en marcha el plan estratégico Green Sky, que aborda "la perspectiva medioambiental desde una visión holística, no solo desde la reducción de las emisiones, sino también desde las interdependencias que pueden tener con otros indicadores como concretamente el ruido", expuso.

La directora de Sostenibilidad de Air Europa, Rosa Nordfeldt, sostuvo que "al final será el SAF [combustible sostenible de aviación, cuyas siglas en inglés significan sustainable aviation fuel] el que nos ayude a descarbonizarnos totalmente". En su opinión, el debate ahora es "ver qué tipo de SAF" se podrá utilizar, pero, sin duda, "se van a construir aviones eléctricos que nos van a servir para distancias cortas", afirmó. También Javier Arnaldo, sustainability & enviroment Spain de Airbus, se refirió al SAF como "un elemento que ya está desarrollado y que nos permite conseguir unos mayores ahorros de emisiones de CO2 netas".

Diferentes caminos

Para producir este tipo de combustibles más respetuosos con el medio ambiente y sustituir a los tradicionales fósiles existen diferentes caminos. "La clave está en su origen", indicó David Vallejo, director de Desarrollo de Negocio de Combustibles Sostenibles de Solarig, que explicó que todos los proveedores de combustibles aéreos deben "cumplir la regulación europea que exige que en 2025 el 2% del combustible utilizado sea SAF o queroseno verde, en 2030 el 6%, y a partir de ahí, se irá incrementando hasta el 70% en 2050". A este respecto, advirtió de que, "según pasen estos saltos de cinco años, los escalones van a ser cada vez más importantes, y para eso hay diferentes tipos de SAF en función de su procedencia".

Para llevar a cabo estos procesos, Ángel Luis Martínez Campos, responsable de Desarrollo de Negocio de Aviación Sostenible de Moeve, recalcó que "el SAF requiere de inversiones importantes y una de las principales llaves para hacer estas inversiones es tener seguridad en todo, desde el principio hasta el final de la cadena". "En 2030 el mandato requiere un 1,2% de consumo, cuando es un combustible que todavía no existe, por lo tanto, ahí tenemos una gran incertidumbre", admitió.

Hidrógeno verde y SAF

Uno de los elementos que está sobre la mesa como posible alternativa al SAF es el hidrógeno verde. En este punto, Irene Larroy, socia de la consultora EY, reconoció que "cuesta entender, sobre todo a nivel nacional, por qué se han concentrado tantas ayudas en la producción de hidrógeno y no en la fabricación de sus derivados". Subrayó que a Europa le interesa mucho incentivar las ayudas destinadas a fábricas de SAF, pero que los programas diseñados no son favorables y que "ha habido muchas ayudas para el hidrógeno, pero ahora faltan las ayudas al uso de ese hidrógeno".

Arnaldo aseguró que "España tiene una oportunidad brutal, pero requiere de ayudas específicas para que puedan ser implementadas", y coincidió en que soluciones como "el hidrógeno renovable tienen muchas ayudas específicas, pero no las hay para el SAF". "Y se deben crear porque es una oportunidad", apostilló. En esta línea, Vallejo señaló que "el hidrógeno verde no tiene una viabilidad económica tan realista ni una demanda garantizada como la que tiene el SAF, por la necesidad de cumplir la normativa en 2030". E hizo hincapié en que existen "diferentes soluciones a nivel de impacto ambiental que deben incentivarse paraaquellas que tengan una menor huella de carbono".

Según Arnaldo, "actualmente la legislación es tan compleja que a veces es necesario un departamento legal igual de complejo para entender lo que piden las directivas regulatorias, que incluso a veces parece que se contradicen". "Todo lo que sea simplificar es avanzar", recalcó. De momento, desde Airbus se muestran optimistas, ya que consideran que se está trabajando para que el sector cuente con un espacio específico en Europa. "Si somos capaces de coordinar las actividades, el futuro será más propio para todos", enfatizó.

Igualmente, Vallejo aseguró que desde Solarig apuestan "por que la regulación que está por confirmarse en los próximos años valide que estas soluciones de SAF, con una huella de carbono menor, sean bonificadas". Y recalcó la importancia de contar con impulsos, ya que "a nivel económico llevar estos proyectos a la decisión final de inversión requiere que todos los elementos estén claramente definidos".

Precisamente sobre esta incertidumbre legislativa que existe habló Larroy. Destacó que conlleva "una inseguridad enorme" a la hora de planificar las inversiones, ya que las empresas no saben cómo les va a afectar las nuevas normativas. La experta de EY señaló asimismo que los cambios que se están introduciendo a nivel europeo sirven "para mejorar la competitividad frente a lo exclusivamente regulatorio, que es lo que existía hasta ahora". "Nos tiene que posicionar a todos, sobre todo a las empresas privadas, de una manera más positiva hacia esas inversiones que tenemos que ir haciendo", argumentó.

Grandes instalaciones

Los diferentes representantes de las compañías se mostraron de acuerdo en la importancia de contar con mayores inversiones en este sector para poder ejecutar esta transformación. Y para ello, remarcaron, se necesita la colaboración de todos los actores implicados con el objetivo de llegar a los objetivos propuestos. Una idea que reforzó Martínez Campos, que expuso que Moeve ha anunciado ya la construcción de una planta de "productos bio", que, junto con el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, es la segunda instalación más grande de Europa. No obstante, alertó: "Aunque estamos desarrollándolo, para conseguir el next cero en 2050 hacen falta al menos una treintena de plantas de biocombustible de SAF en España". Para esta tarea, empresas como Moeve y Solarig están movilizando grandes cantidades de recursos.

La firma Solarig cuenta con una cartera de desarrollo de más de 400.000 toneladas de SAF al año que, además, se ubica en zonas rurales de España como Teruel y Soria. En este sentido, destaca el proyecto Turboleta, que producirá más de 80.000 toneladas de eSAF (o SAF sintético) y bioSAF prémium (es decir, el SAF con menor huella de carbono del mercado). Para que estas instalaciones puedan colaborar con la descarbonización del sector aéreo se necesitan inversiones "potentes y el apoyo y la colaboración de todos los actores implicados", concluyó Martínez Campos.

Desde Air Europa pusieron el foco en la seguridad, "un tema de todos, hacia el que debemos ir". Nordfeldt defendió que es vital "la sinergia no solamente de las compañías aéreas, sino también del resto de los actores para poder llegar al objetivo de cero emisiones para 2050". Haro coincidió en este punto al señalar que "la colaboración público-privada es esencial" y, que ENAIRE, como empresa pública, ya tiene en el foco "colaborar con otras compañías para poner todos los esfuerzos en el mismo caldero", como se dice coloquialmente.

La representante de ENAIRE también quiso poner de manifiesto la "revolución tecnológica que están haciendo los grandes fabricantes de aeronaves y que es esencial". "No es nuevo, el cambio ha sido evolutivo y se ha dado a una velocidad que creo que no estamos en el punto cero", destacó. Uno de estos grandes avances es la obtención de datos "muy importantes", ya que, aclaró, que "sin información no somos capaces de mejorar nada". De hecho, desde su compañía ENAIRE ya se están desarrollando planes y soluciones de monitorización en tiempo real para conseguir todos los datos y poder optimizar procesos: "En la actualidad, para conocer el consumo de las aeronaves, nos basamos en simulaciones y estimaciones, pero la información real forma parte del alma de las compañías aéreas, con lo cual es una información que no tienen otros actores fuera de las aerolíneas".

Uso de la inteligencia artificial

También Nordfeldt se refirió a la tecnología. En concreto, la directora de Sostenibilidad de Air Europa habló del uso de "la inteligencia artificial para optimizar ciertos aspectos que podrían parecer que no afectan al consumo de combustible o a las emisiones, como es la comida a bordo en vuelos de larga distancia". "Al final –prosiguió– lo que no se utiliza es residuo, por lo que estamos transportando residuos, así que utilizamos la inteligencia artificial basada en los estudios por ruta y en lo que suele consumir los pasajeros".

Haro puso de relieve que "pese al fuerte incremento del tráfico aéreo y de las expectativas, se sigue mejorando la eficiencia de los vuelos". Por su parte, Martínez Campos remarcó el "compromiso real de Moeve en la descarbonización, la transición energética y el liderazgo en la producción de SAF en el sector aéreo". Y Arnaldo apuntó a la importancia de "seguir volando": "Tenemos una oportunidad para que España sea un motor, al menos en Europa, y que las emisiones que se generen sean inferiores". "Aunque 2050 parece que está muy lejos, el tiempo pasa volando y está claro que las decisiones geopolíticas tienen un gran impacto", detalló. Y si bien reconoció que "va a ser muy difícil cumplir los retos 2030-2035, según vayan pasando los lustros, de 2040 a 2045, va a ser mucho más fácil".

Nordfeldt se mostró esperanzada en que, con toda la legislación existente, "las compañías lleguen a 2050 con el objetivo de cero emisiones cumplido". Pero "la descarbonización no es gratis", recalcó Larroy, al contrario, "es cara, y para que el sector no se quede a medio camino son claves los incentivos". "Sería catastrófico que nos quedásemos a medias", apostilló. Además, incidió en que "aunque no existieran temas geoestratégicos, no tendría mucho sentido traer toneladas de aceite usado de otros países a España si lo que ser quiere es reducir emisiones".

Para concluir, Vallejo, de Solarig, enfatizó que "es el momento de la España vaciada, la España despoblada, y de poder contribuir al desarrollo de estas zonas con grandes proyectos de SAF".