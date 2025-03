Un abogado laboralista avisa: "Es ilegal que tu empresa te descuente la falta de preaviso si no te informa antes”

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha determinado la obligatoriedad de los empresarios a informar, de forma precisa y concreta, de la penalización económica a la que se pueden enfrentar sus trabajadores en caso de dimisión. Esto surge a raíz de la demanda de un trabajador al que le descontaron el preaviso (unos 3.000 euros) por no haber informado a la empresa con antelación de su dimisión.

Así lo ha explicado en un vídeo de TikTok el abogado laboralista Ignacio de la Calzada (@laboral_tips), quien cuenta con casi un millón de seguidores en la red social. Según el letrado, el caso de este trabajador "vulnera el artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores, además de una directiva europea la cual obliga al empresario a informar al trabajador de las condiciones y, sobre todo, de las consecuencias de la dimisión".

Muchas empresas no informan a sus trabajadores del preaviso

Hasta ahora, la práctica habitual era que si un trabajador no preavisaba su dimisión, la empresa le descontaba el salario correspondiente al período no cumplido, que podía ser de 15 días, un mes o más, dependiendo del convenio aplicable. De la Calzada ha explicado que "normalmente, las empresas no suelen dar el preaviso ni informar al trabajador de lo que tienen que dar (1 mes, 2 o 15 días), y esta práctica se ha hecho de forma habitual hasta el día de hoy".

En este caso concreto, el empleado debía dar un preaviso de un mes. "¿Qué pasó? La empresa se lo aceptó y le quitó 3.500 euros, a lo que el trabajador demandó y reclamó que se le devolviera esa falta de preaviso porque la empresa no le informó de esas condiciones, vulnerando el artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores y la directiva europea, que establecen que el trabajador tiene que tener conocimiento de todas las condiciones, entre ellas la dimisión", ha añadido el abogado.

Una sanción excesiva

Como dicha información no figuraba en el contrato, el juez ha considerado que la penalización aplicada era excesiva y, por lo tanto, improcedente. "A partir de ahora, para poder sancionar de esta forma, o tiene que estar expresamente puesto en el contrato o bien tu empresa te va a tener que informar previamente en el momento que dimitas y preguntarte si eras consciente del preaviso o no. Si eras consciente, te lo podrá quitar, y si no lo eras, pero al saberlo, dimites igualmente, te lo podrá quitar igualmente", ha concluído el abogado.