¡Atención! Si tienes gallinas en casa, podrías estar infringiendo la ley: multas de hasta 3.000 euros

Desde hace décadas, en muchas zonas rurales de España es habitual que los vecinos críen gallinas en sus patios o parcelas para obtener huevos frescos sin depender del comercio. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que, desde 2024, la ley obliga a registrar estas aves, incluso si su producción está destinada únicamente al autoconsumo. No cumplir con esta normativa puede conllevar sanciones económicas de hasta 3.000 euros, según el Real Decreto 637/2021.

La normativa que regula la tenencia de gallinas

El Real Decreto 637/2021, de 27 de julio, establece las normas básicas de ordenación de las granjas avícolas. En su artículo 16.5, deja claro que "los titulares de las explotaciones de autoconsumo estarán obligados a efectuar una comunicación previa para que se incluyan en el Registro general de explotaciones ganaderas". En otras palabras, aunque los huevos sean solo para consumo propio, las gallinas deben ser registradas.

No obstante, si los huevos no se destinan a la venta, los propietarios no están obligados a solicitar una autorización específica ni cumplir con los mismos requisitos que una explotación comercial.

Las gallinas de Paco Dávila en Brieva. / / PIXABAY

Otras obligaciones para los dueños de gallinas

Además del registro obligatorio, la normativa exige que los propietarios de gallinas de autoconsumo cuenten con un veterinario de referencia para cualquier problema sanitario. Asimismo, el decreto prohíbe intervenciones quirúrgicas innecesarias en las aves y regula prácticas como el recorte de pico o la castración de los pollos, que solo pueden ser realizadas por personal cualificado.

Multas por no registrar las gallinas

El Real Decreto 637/2021 no fija una cuantía específica para las sanciones, pero remite a otras normativas como la Ley de Sanidad Animal y la Ley para el Cuidado de los Animales en su Explotación. Estas establecen multas de entre 600 y 3.000 euros para infracciones leves, como no inscribir las gallinas en el registro correspondiente.

En caso de reincidencia o dolo, las sanciones podrían ser más severas, incluyendo apercibimientos o prohibiciones relacionadas con la tenencia de animales.

¿Por qué es obligatorio el registro?

El objetivo de esta normativa es mejorar el control sanitario de las explotaciones avícolas, prevenir enfermedades y garantizar que las aves se crían en condiciones adecuadas. La inscripción en el registro permite a las autoridades tener un mayor control sobre la sanidad animal y la seguridad alimentaria, reduciendo riesgos tanto para los propietarios como para los consumidores.