Este abogado laboralista explica cómo entender tu nómina y evitar engaños: “A veces el salario neto no cuadra..."

Muchas personas se preguntan si el salario que están cobrando es realmente el que les corresponde. Para aclarar esta duda, el abogado laboralista Ignacio de la Calzada, conocido en TikTok como @laboral_tips, ha publicado un vídeo en el que explica cómo entender nuestra nómina y verificar si la empresa nos está pagando correctamente.

Según De la Calzada, lo primero es "entender qué convenio colectivo se te aplica, porque es en este donde sale el salario base, los complementos salariales, las deducciones y el dinero total a percibir". Para saberlo, recomienda "coger el contrato y consultar la cláusula 7". Una vez identificado el convenio, hay que revisar "las tablas salariales, donde verás el salario base mínimo que te corresponde".

Complementos salariales, pagas extra y deducciones

En la nómina, señala, deben figurar los complementos salariales. "Encontrarás todos los complementos salariales: pluses, a veces sale la antigüedad, la toxicidad, etc.". El letrado advierte que "todos los complementos deben aparecer en el convenio, y si no están, es porque no existen".

El salario base más los complementos, explica, es lo que conforma los devengos. Además, se deben sumar las pagas extra. "Revisan el convenio para ver si tienes 2, 3 o 4 pagas extra y te las pueden pagar prorrateadamente, es decir, cada mes, en junio y Navidad o cuando se establezca".

Finalmente, hay que restar las deducciones, que son los descuentos que se aplican al salario. "De ahí se descuenta la Seguridad Social y el IRPF, no se puede pedir un tramo inferior al que te corresponde". Una vez calculadas las deducciones, "se restan de los devengos y allí aparece el salario neto".

Errores o “engaños” frecuentes de las empresas

Según el abogado laboralista, hay errores o “engaños” frecuentes en las nóminas que pueden afectar a los trabajadores. Uno de los más comunes es "no pagar los complementos salariales correspondientes", como nocturnidad u horas extra. "En tu nómina debería aparecer explícitamente 'horas extra'. Si no aparecen, es que no te las han pagado y las puedes reclamar".

También advierte sobre la diferencia entre el salario neto y el dinero ingresado en la cuenta. "Otro de los errores más comunes es que el neto que aparece no es lo que te pagan, vamos, que no cuadra lo de la nómina con lo que aparece en tu cuenta corriente".

Por ello, De la Calzada recomienda "siempre revisar todos estos aspectos y pedir las nóminas" para asegurarse de que el pago recibido es el correcto.