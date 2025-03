¿Puedes ir a la cárcel por deudas en España? Un abogado lo aclara

Muchas personas, en algún momento de su vida, pueden enfrentarse a dificultades económicas y acumular deudas, ya sea por préstamos, hipotecas, tarjetas de crédito o impagos a la Administración. Ante esta situación, una de las dudas más comunes es si la falta de pago puede llevar a una pena de prisión.

Para aclarar esta cuestión, la cuenta de TikTok @derechoconjorge, especializada en divulgación jurídica, ha publicado un vídeo explicando en qué casos el impago de una deuda puede tener consecuencias penales en España. Aunque en la mayoría de los casos no se contempla la cárcel como sanción, hay una excepción importante en la legislación.

¿En qué casos se podría ir a la cárcel por no pagar una deuda?

El abogado ha explicado que en la gran mayoría de los casos, el hecho de no pagar una deuda no conlleva penas de prisión. En caso de impagos con préstamos, hipotecas, tarjetas de crédito, deudas con Hacienda o la Seguridad Social, las consecuencias pueden derivar en embargo de bienes o ingresos, pero no en penas de cárcel.

Sin embargo, existe una excepción, regulada en el artículo 227 del código penal. El impago de una pensión de alimentos es el único caso que puede tener consecuencias penales, explica, las cuales podrían derivar en penas de prisión de hasta un año.

No obstante, para terminar en la cárcel, es necesario que el impago se produzca de manera repetida en el tiempo y que sea una consecuencia voluntaria de no querer pagar. Por lo tanto, en caso de que se nos olvide pagar la pensión de manera puntual o si no podemos pagarla por falta de ingresos, el impago no sería considerado delito, aclara el abogado.

¿Qué opciones tenemos si no podemos pagar nuestras deudas?

En caso de encontrarnos en una situación de insolvencia que nos impide hacer frente a nuestras deudas, se debe tener en cuenta la Ley de Segunda Oportunidad, que permite a autónomos y particulares sobreendeudados cancelar o reestructurar sus deudas cuando no pueden hacerles frente. Para acogerse a la ley, sin embargo, es necesario no tener antecedentes con delitos socioeconómicos, ser considerado un deudor de buena fe y contar con más de un acreedor.

Esta ley ofrece importantes beneficios, como la paralización de embargos y ejecuciones desde el inicio del proceso. Al finalizar, el deudor puede obtener la cancelación total de sus deudas o una refinanciación con pagos adaptados a su situación, brindándole una nueva oportunidad para recuperar su estabilidad financiera.

Los derechos que tienen los deudores

En caso de tener deudas, también es importante conocer cuáles son nuestros derechos como deudores. Desde el bufete de abogados Atalanta y Abogadas explican que son los siguientes: