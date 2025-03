La visión más española de la exvicepresidenta del Gobierno

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) financió proyectos por valor de 12.300 millones de euros en España en 2024, el 14% del total realizado en la Unión Europea, y movilizó inversiones por 45.000 millones. Fundado en 1958, el BEI empezó sus operaciones en España en 1981, donde ha canalizado 1.430 proyectos por un valor de financiación total de 246.000 millones en alianza con las principales instituciones financieras del país. De empezar centrando su atención en el sector de las infraestructuras y el transporte, ha ido virando hacia proyectos de nuevas tecnologías y negocios verdes. El mismo día en que se inauguraba el Tercer Foro organizado por el BEI, firmaba un acuerdo con el banco de colectivos esenciales, el CBNK, para financiar proyectos liderados por mujeres. También, durante las conferencias de Luxemburgo, se firmó un préstamo con Al ayuntamiento de Barcelona para regeneración urbana y vivienda por valor de 175 millones.

Entre las instituciones públicas y las empresas que han accedido recientemente a fondos procedentes del BEI se hallan el Canal de Isabel II de Madrid para el desarrollo de infraestructuras de agua, la start-up Universal DX sobre investigación de biopsias para detectar cáncer, la sociedad de inversión vasca Luzaro, Adif, la EMT Valencia y la empresa de biotech Amadix. La financiación en proyectos verde y energía sigue siendo prioritaria. "En 2025, España seguirá estando entre los principales clientes del BEI. Las empresas españolas tienen una mayor confianza en el futuro que la media de las europeas", asegura Nadia Calviño. La presidenta del BEI destaca como emblemático el proyecto hidráulico del Salto de Chira en Gran Canarias junto a Red Eléctrica, la Y ferroviaria vasca y la renovación del parque ferroviario. "El apoyo a las pymes es fundamental", indica. Anuncia la creación de un nuevo fondo español que se unirá al fondo de capital riesgo Kembara, con recursos de 1.000 millones, para ayudar a las start-ups especializadas en tecnología.

Calviño reivindica su paso por el Gobierno: "En un contexto de poco crecimiento económico a nivel europeo, la economía española ha mostrado un enorme dinamismo y una enorme capacidad de generar empleo. Lo más notable ha sido el aumento tan importante de la inversión, la I+D, la fortaleza de las exportaciones y de la balanza de pagos, con gran dinamismo de los servicios no turísticos. Todo esto no sucede por casualidad. La política económica que hemos seguido en los últimos años explica el éxito". Y a la pregunta de qué queda por hacer, responde rotunda: "Tenemos, entre todos, que resolver el problema de la vivienda y seguir mejorando los salarios y el bienestar de los ciudadanos. España tiene un sistema sanitario excelente, un sistema educativo que sigue mejorando, una situación económica muy positiva. Es muy importante decirlo porque muchas veces el ruido diario no nos permite ver todo lo bueno que hay en el país y que desde fuera se ve con mucha claridad".