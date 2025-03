Cinco certidumbres útiles para navegar en la incertidumbre de Trump

Donald Trump muestra la orden ejecutiva que pausa la subida de aranceles a México y Canadá.

La conocida como Plegaria de la serenidad es el comienzo de una oración atribuida al filósofo Reinhold Niebuhr. Su versión más conocida dice: "Señor, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que soy capaz de modificar y sabiduría para entender la diferencia". Una adaptación para decisores que lidian con la incertidumbre de los erráticos anuncios de Donald Trump podría ser así: "…, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo entender, valor para centrarme en aquello útil para las decisiones que soy capaz de comprender, y sabiduría para entender la diferencia". Conforme a la anterior filosofía, lo mejor para un decisor sería no perderse "en las ramas" de los anuncios de Trump, para enfocarse en "el camino". Explicaré las certidumbres razonables útiles en las que debería fijarse todo decisor para gestionar sus riesgos.

Como introducción, es esencial tener nítido el horizonte temporal de las decisiones y considero como más adecuado el largo plazo, cerca de tres años. Es también fundamental conocer el perfil de tolerancia al riesgo. Hay personas que soportan una volatilidad transitoria en favor de una rentabilidad en el largo plazo. Pero hay otras que no toleran una mínima probabilidad de perder un montante inmaterial de dinero.

La disciplina de los mercados debería controlar el principal peligro, que no es otro que la elevada deuda pública

Ahora empezaré a señalar las cinco certidumbres razonables útiles para todo decisor. Así, las medidas de Trump son negativas para la economía. Esa es la primera certidumbre. Los aranceles elevan la inflación de Estados Unidos porque suponen un impuesto a la demanda de productos. Una inflación mayor supone tipos de interés superiores y eso frena la economía. Respecto a los países que sufren los aranceles, se reducen sus exportaciones al encarecerse, lo que drena crecimiento.

Orden de magnitud

A continuación, mitigaré los riesgos, poniendo un orden de magnitud para concluir la segunda certidumbre. El riesgo inflacionario de los aranceles para Estados Unidos es relativamente limitado. Sus importaciones no pesan demasiado sobre su PIB y un arancel general implicaría una presión inflacionaria manejable. Además, no todos los aranceles se repercuten al consumidor. Parte los absorben los propios exportadores y los distribuidores locales, reduciendo sus precios. Respecto a Europa, su superávit comercial externo con Estados Unidos tampoco es excesivo sobre el PIB europeo. Eso implica que, de nuevo, en cualquier escenario posible arancelario, asumiendo siempre represalias europeas, el efecto en el PIB europeo sería negativo, pero no exagerado. En conclusión, la segunda certidumbre sería que el impacto en el crecimiento de Occidente será negativo, pero no dramático.

Continuaré hacia la tercera certidumbre. Ya antes de Trump se esperaba un ciclo económico relativamente benigno, con crecimientos moderados pero sostenibles. Las razones eran la contención de la inflación y así el mayor poder adquisitivo, la resistencia del empleo y la caída de tipos de interés. La disciplina de los mercados debería controlar el principal riesgo, la elevada deuda pública. Los gobernantes, cuando observan subidas súbitas de los tipos de sus bonos soberanos, suelen terminar moderando sus déficits y los tipos de los bonos vuelven a caer. Así, cualquier escenario arancelario posible no debería descarrilar la visión anterior, crecimientos moderados pero sostenibles en Occidente. Simplemente se reduciría el crecimiento varias décimas e incluso podría haber algún bache mayor en trimestres aislados. Esta sería la tercera certidumbre.

Los aranceles elevarán la inflación de EEUU, pero de forma limitada pues sus importaciones no tienen un peso crucial sobre su PIB

Respecto a las últimas certidumbres, siempre hay segmentos perjudicados. Por países, China tiene un mayor riesgo de aranceles y deterioro, por mayor hostilidad geopolítica de los Estados Unidos. Además, países con superávit comercial con Estados Unidos que ponderen mucho sobre su propio PIB, como México y Canadá, también muestran mayores riesgos. Esta sería la cuarta certidumbre. Por otro lado, empresarial y sectorialmente, aquellos que exporten en exceso a los Estados Unidos también tendrán más dificultades. Deberán analizar si, tras potenciales aranceles, las ventajas competitivas de calidad y/o precio les permitirán mantener volumen y margen o no. Esta es la quinta y última certidumbre.

Para terminar, cualquier decisor con muy reducida tolerancia al riesgo, debería huir de riesgos excesivos, porque hay escenarios posibles que implican importantes vaivenes transitorios. Sin embargo, los tolerantes con incertidumbres en plazos cortos en favor de rentabilidad a largo plazo podrían mantener sus riesgos.