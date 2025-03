Hacienda lo confirma: Así puedes deducir hasta 2.700 euros en la declaración de la renta

Ya ha empezado la cuenta atrás para la declaración de la Renta 2025, y los españoles deberán enfrentarse a Hacienda para cumplir con sus obligaciones fiscales.

Como es habitual, muchos contribuyentes buscan formas de aprovechar las deducciones fiscales para reducir el importe de sus impuestos. Es importante recordar que cada Comunidad Autónoma ofrece diferentes opciones, por lo que es necesario informarse bien y escoger la que más te convenga.

Una de estas deducciones, es la de compra de vivienda habitual, la cual permite ahorrar hasta 2.700 euros. Sin embargo, para beneficiarte de esta ventaja, es necesario cumplir con ciertos requisitos específicos.

¿Quiénes pueden optar a la deducción por vivienda?

Para poder aprovechar esta deducción, el contribuyente debe cumplir con al menos una de las siguientes condiciones, según lo establecido por la Agencia Tributaria:

Haber adquirido tu vivienda habitual o realizado pagos para su construcción antes del 1 de enero de 2013.

para su construcción Haber realizado pagos antes de esa misma fecha para la rehabilitación o ampliación de la vivienda, siempre y cuando las obras se hayan finalizado antes del 1 de enero de 2017.

siempre y cuando las obras se hayan finalizado Haber pagado cantidades antes de 2013 para adaptar la vivienda habitual en caso de discapacidad, siempre que las obras se hayan completado antes del 1 de enero de 2017.

Además, es necesario haber aplicado la deducción en 2012 o en años anteriores. Si no lo hiciste, solo se permite aplicar la deducción si la cantidad invertida en la vivienda no superó el límite exento por reinversión, si las bases de deducción de inmuebles previos no se agotaron o si no tenías suficiente cuota para aplicarla, excepto en situaciones que requieran un análisis detallado.

Cuantía de la deducción

En caso de cumplir con los requisitos establecidos, podrías reducir hasta un 15% del total que has pagado por tu hipoteca en el transcurso del año. Este porcentaje se desglosa en dos partes: la deducción estatal, que permite aplicar hasta un 7,5% sobre lo abonado, y la deducción autonómica, que varía según la comunidad autónoma, con un límite también del 7,5%. En algunos casos, este porcentaje puede ser superior si el contribuyente pertenece a colectivos específicos, como familias numerosas o personas con discapacidad.

No obstante, este descuento solo aplica sobre un máximo de 9.040 euros anuales. De acuerdo con los especialistas de HelpMyCash, esto implica que podrías obtener un ahorro de hasta 1.356 euros en tu IRPF cada año.

En el caso de que la hipoteca esté a nombre de dos personas y cada uno haga su declaración por separado, el límite se duplicaría a 18.080 euros, lo que significaría un ahorro de hasta 2.712 euros anuales.

Calendario de la declaración de la renta

Las fechas para realizar la declaración de la renta en 2025 son las siguientes: