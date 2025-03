El multimillonario José Elías carga contra el sistema de jubilación: “En España está prohibido jubilarse si tienes una empresa”

El proceso de jubilación es un gran dolor de cabeza para muchos empresarios. La viabilidad o continuidad de la empresa se puede ver amenazada en caso de no encontrar a ninguna persona que les pueda sustituir. Por este motivo, el famoso empresario multimillonario José Elías, incluido en la lista Forbes de las personas más ricas de España, ha expresado su opinión sobre la situación a la que se enfrentan los empresarios españoles a la hora de acceder a la jubilación.

Elías, que siempre se ha mostrado muy activo por redes sociales, cuenta con un pódcast donde suele dar consejos empresariales. En uno de los episodios más mediáticos de 2024, el multimillonario catalán señaló las dificultades que tienen los empresarios españoles para jubilarse en caso de no encontrar relevo generacional.

El problema de no encontrar a ningún “sustituto”

Los propietarios de pequeñas y medianas empresas suelen tener más dificultades para cubrir el relevo generacional de sus compañías cuando se jubilan. Lo complicado no es únicamente encontrar a un comprador, sino encontrar a una persona que tenga las habilidades y capacidades para seguir haciendo crecer el negocio que el empresario lleva años construyendo.

En caso de no encontrar a ninguna persona que pueda asumir su puesto de trabajo, los empresarios se ven obligados a cerrar la empresa e indemnizar a sus trabajadores. “Si eres autónomo y te jubilas, no tienes que indemnizar a nadie. Pero si tienes una SL, no te puedes jubilar a no ser que vendas o regales la empresa”, ha señalado José Elías.

“Condena a seguir trabajando”

La cuestión, opina el empresario catalán, es que “no existe la figura de la jubilación dentro de las empresas”. Por ello, explica, “hay gente que llega a los 70 años, se quiere jubilar pero no tienen hijos o trabajadores se quieran quedar la empresa. Ahí es donde tienen un lío, porque están condenados a seguir trabajando”, ha concluido Elías.