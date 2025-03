Multas exprés de la DGT: cómo evitar sorpresas y beneficiarte del 50% de descuento

Desde el 12 de marzo de 2025, la Dirección General de Tráfico (DGT)ha implementado un nuevo sistema de notificación rápida de sanciones conocido como "multas exprés". Con este método, el plazo de notificación de infracciones se ha reducido drásticamente de 52 días a solo 7 días y, si el conductor está dado de alta en la Dirección Electrónica Vial (DEV), la notificación puede llegar en tan solo 48 horas.

Este nuevo sistema tiene un objetivo claro: hacer que las sanciones tengan un impacto pedagógico inmediato en los conductores, asegurando que sean conscientes de sus infracciones casi al instante. Además, también facilita el cobro de las multas, ya que los infractores podrán aprovechar el 50% de descuento si pagan dentro de los primeros 20 días desde la notificación.

¿Qué es la Dirección Electrónica Vial (DEV)?

La DEV es un buzón electrónico donde los conductores pueden recibir sus sanciones de tráfico de manera telemática. Desde el 1 de noviembre de 2022, su uso es obligatorio para empresas, mientras que los conductores particulares pueden adherirse de manera voluntaria.

Si estás dado de alta en la DEV, recibirás un aviso por correo electrónico y, si lo has facilitado, también un SMS. En caso de no leer la notificación en un plazo de 10 días naturales, esta se considerará "rechazada", y el procedimiento seguirá su curso.

Multas exprés de la DGT: todo lo que deberías saber / Archivo

¿Cómo registrarse en la DEV para recibir multas exprés?

Darse de alta en la DEV es un proceso sencillo que puedes hacer desde la web oficial de la DGT. Solo necesitas:

Acceder a la web de la DGT y seleccionar "Alta en la DEV". Identificarte con un certificado digital, DNI electrónico o Cl@ve PIN. Proporcionar un correo electrónico y un número de teléfono móvil para recibir avisos. Elegir el tipo de notificaciones a recibir, incluyendo la opción de "Sanciones".

Una vez registrado, recibirás las multas en tu correo electrónico o en tu teléfono en un plazo de hasta 48 horas.

Ventajas de las multas exprés y la DEV

Mayor rapidez : Ya no tendrás que esperar semanas para recibir una multa.

: Ya no tendrás que esperar semanas para recibir una multa. Descuento del 50% : Si pagas en los primeros 20 días, puedes ahorrar la mitad del importe.

: Si pagas en los primeros 20 días, puedes ahorrar la mitad del importe. Evitas pérdida de notificaciones : No importa si cambias de domicilio; la DEV te garantiza recibir tus multas.

: No importa si cambias de domicilio; la DEV te garantiza recibir tus multas. Gestiones más fáciles: Puedes realizar pagos y alegaciones desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Impacto de las multas exprés en la seguridad vial

Según Pere Navarro, director de la DGT, "no sirve de nada que los agentes denuncien si las multas no llegan o no se pagan a tiempo". La implementación de este sistema busca reducir la impunidad en las carreteras y fomentar una conducción más responsable.

Para ello, la DGT también se apoya en tecnologías avanzadas como radares inteligentes, cámaras de alta definición y sistemas de inteligencia artificial, lo que facilita la detección de infracciones y su rápida notificación.

Las multas exprés representan un avance significativo en la gestión de infracciones de tráfico en España. Con un sistema de notificación más rápido y eficiente, los conductores podrán conocer sus sanciones en tiempo real y aprovechar descuentos por pronto pago.