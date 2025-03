Incarlopsa quiere extender su imperio del jamón con más compras

Incarlopsa, el gigante castellanomanchego del porcino, quiere más. La compañía conquense, proveedora de la cadena Mercadona, está reorientando su plan estratégico para presentarlo a mediados de año al consejo de administración. Esta reorientación debería llevar su negocio en tres años a los 1.500 millones de euros, frente a los 1.200 millones con los que ha cerrado 2024.

El crecimiento se apoya en un pilar claro: "Habrá que hacerlo combinando un aumento de nuestra propia ganadería y aprovechando oportunidades que surjan en el mercado con alguna adquisición, porque llegar a ese volumen solo con tu crecimiento orgánico sería imposible", explica Jesús Loriente (Tarancón, Cuenca, 1985). El consejero delegado de la compañía y miembro de la segunda generación de la familia lleva toda la vida en la empresa, donde se incorporó en 2011 como operario de producción.

Adquirir más negocio

Loriente, que acaba de cumplir un año como máximo responsable de la firma ("esto es un proyecto continuista", asegura), da contexto a su estimación sobre el crecimiento: "En el sector ganadero ya se están fusionando o absorbiendo grandes compañías. Se han perdido en el último año entre cierres y adquisiciones unas 68 empresas ganaderas, el 80%, pero eso no ocurre a nivel industrial [donde se sitúa Incarlopsa]. Y eso se tiene que igualar".

Instalaciones de Incarlopsa. / Imagen cedida

Pero el plan no pasa ahora por una gran fusión con un competidor directo como puede ser el aragonés Grupo Jorge, sino por la compra de negocio ganadero, más en la línea de la reciente adquisición realizada por el grupo murciano El Pozo, otro de los grandes líderes del sector, de la también murciana Agropor (con un negocio de más de 90 millones) e incluso de la oferta de más de 300 millones presentada por el segundo productor de pollos de España, Uvesa. "Buscamos la calidad del tipo de granja, qué tipos de animales tienen y qué volúmenes", subraya Loriente.

El nuevo plan estratégico se centra en "la eficiencia y la transformación de productos y también en inversiones", prosigue, y añade que el sector está integrado por "empresas que necesitan una inversión muy grande a lo largo de los años". "Nosotros solo en I+D hemos invertido casi 20 millones en el pasado ejercicio", afirma.

Esas inversiones en I+D responden a otro de los pilares básicos de la compañía que también se verán reflejados en su plan estratégico: "Ser pioneros en nuevos productos y también en el corazón de nuestro negocio, que es el jamón", detalla el CEO. De hecho, en Incarlopsa presumen no solo de ser el mayor productor de jamón curado del mundo, sino de que su secadero en la localidad toledana de Corral de Almaguer es también el más grande del mundo, con unas instalaciones de 120.000 metros cuadrados. Unas cifras: en Corral de Almaguer Incarlopsa procesa 20.000 jamones al día y su capacidad de producción supera los cinco millones de jamones al año.

Mercadona pesa más

"Vamos trabajando en productos con mayor nivel añadido, con los que le demos una facilidad al consumidor -o al jefe, como lo solemos llamar nosotros dentro del mundo Mercadona- para facilitarle el consumo y el cocinado", comenta Loriente. La referencia a Mercadona no es un apunte casual: tras unos ejercicios en los que el peso de la cadena de supermercados valenciana ha ido bajando, en el último ejercicio ha crecido y supone el 62% de la facturación de Incarlopsa. "Acompañamos a nuestros clientes -recalca el CEO-. Mercadona como se ha visto ha mejorado en cuota de mercado y nosotros acompañamos los crecimientos que van teniendo".

Vista de los jamones del secadero, en Incarlopsa. / JOSÉ LUIS ROCA

La reorientación del plan estratégico también se va a dejar notar en las exportaciones, que actualmente suponen el 15% del negocio de Incarlopsa, unos 180 millones de euros: "Ahora exportamos mucha carne fresca y nuestra intención es cada vez exportar más producto elaborado. Con la carne fresca estamos con un commodity, la carne es un commodity en el mundo", ejemplifica Loriente,que insiste en esta idea: "Tenemos a Brasil compitiendo muy duramente y entrando muy agresivo. Quizá nuestro volumen de ventas en los próximos años no crezca tanto, pero sí lo consolidaremos hacia estos productos que sean más transformados, como el jamón, los embutidos, la cuarta gama [productos perecederos envasados listos para consumir] y la quinta gama [productos elaborados, cocinados y envasados] que ya estamos haciendo para países de Europa y para otros potenciales como Estados Unidos y China…". El directivo asegura que aún no tienen cifras para estas nuevas líneas de negocio, "llevamos dos años haciendo pruebas produciendo", explica.

De China a Brasil

Con todo, el gran mercado fuera de España de Incarlopsa sigue siendo China: el gigante asiático se lleva más de la mitad de las exportaciones, y eso a pesar de sus grandes volúmenes de producción propia, pero el vaticinio es que el próximo líder venga de Sudamérica. "Brasil va a llegar a posicionarse como el mayor productor de cerdo del mundo junto a China, pero seguro que va a ser el más exportador de todos. Tienen allí todo lo necesario, como el cereal, la soja, la extensión de terreno… El resto del mundo vamos a tener unos sobrecostes que ellos no van a tener. Y también una legislación mucho más laxa que en Europa para poder hacer de todo", explica.

Incarlopsa, fundada hace más de 40 años, es una compañía 100% familiar, de capital español, que pertenece a las cuatro ramas familiares de los hermanos Loriente Piqueras (Moisés, Clemente, Jesús y Emilio). "Tenemos un protocolo familiar desde hace muchos años", afirma Jesús Loriente. "Nuestros padres ahí fueron unos adelantados a su tiempo y nosotros hemos crecido con ello", argumenta.

Respecto a los asuntos sucesorios en la compañía, revela que "hubo un tiempo en el que no estaba contemplado que la tercera generación pudiera entrar". "Ahora sí que lo tenemos contemplado, pero pasando por un comité de admisión que valora la incorporación. Tienen que tener una experiencia fuera de la propia compañía durante dos años, unas titulaciones… Ahora mismo en la parte ejecutiva solo estoy yo de la familia. No así a nivel de consejo, donde todos son de la familia, aunque contamos con consejeros externos".

Reforma laboral

En el plano nacional, Loriente no ahorra críticas a la reforma laboral que el Gobierno trata de imponer tras acordarla con los sindicatos: "Falta definición de cómo va a hacerse". Para el CEO, "con los márgenes que hay en el sector será muy difícil asumir esas subidas si no se repercuten en el precio".

"Es que no podríamos soportarlo -prosigue-. Somos un sector de márgenes muy bajos, con muchas inversiones, y como no se repercuta en el precio… Esto suele llevar consigo una subida de precios directa en el sector. Y también en líneas generales. Si no, ¿cómo vas a suplir el exceso de mano de obra que tienes que tener? Al final tendrás que tener más personas. Nos genera un gran problema de reorganización", concluye.