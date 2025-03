Búsqueda de la felicidad: claves para liderar y adaptarse a los cambios

Carlos Pauner ha conseguido culminar los 14 Ochomiles, convirtiéndose en el cuarto español en alcanzar esta meta. Tras llegar a las cimas más altas del mundo, este himalayista combina toda esta experiencia de supervivencia y superación con su faceta de comunicador, experto en motivación, liderazgo de equipos y gestión de situaciones extremas, como Top 100 conferenciante de Thinking Heads.

Se define como una persona inquieta y curiosa, dos cualidades que destaca y que, junto con su gran capacidad de esfuerzo, que también tiene, le han ayudado a desarrollar muchos proyectos diferentes, en el campo de la química, del medio ambiente, de la aviación y como no, en el del alpinismo de altura.

Si se le pregunta por qué se hizo alpinista, Pauner sencillamente dice que nació alpinista. Además, su infancia en el Pirineo aragonés hizo que pudiera poner en práctica fácilmente esta pasión. Su carrera como alpinista le ha permitido darse cuenta de que vivimos en un mundo muy cambiante, con nuevos desafíos a nivel empresarial y personal. De esta forma conecta la montaña con sus conferencias ya que, tal y como dice, “necesitamos mantener una motivación adecuada y ser capaces de desarrollar las técnicas necesarias para liderarnos con paso firme y sobrevivir en este mundo tan convulso. La búsqueda de la felicidad pasa por esto, por estar preparados para nuevos escenarios, gestionarlos adecuadamente y liderarnos hacia nuestros objetivos, sean los que sean”.

Primeros pasos hacia la cima

El detonante de su carrera profesional como alpinista fue la necesidad de perseguir el sueño de escalar las montañas más altas del mundo. Algo que “sólo se puede realizar haciendo que tu profesión sea precisamente eso, escalar esas montañas. Para ello tienes que crear proyectos atractivos y encontrar los patrocinadores necesarios que crean en tus ideas y puedan sacar un rendimiento de su inversión”, destaca Carlos.

Desde entonces y 25 años después dedicados al alpinismo al más alto nivel, ha vivido muchas experiencias impactantes y muy diversas. No solo la muerte de compañeros, también otras en primera persona. De todas ellas destaca su historia de supervivencia en el Kangchenjunga, la 3ª altura del planeta con sus 8.586 m. “Tras conseguir la cima, el tiempo cambió. Nos envolvió la ventisca, la oscuridad y el equipo se separó en el descenso. Caí por una parte desconocida de la montaña y pasé tres días con sus noches a más de 8.000 metros, en soledad, a 40 grados bajo cero. Con alucinaciones, sin agua, ni comida, ni refugio” recuerda. Se le dio por muerto en todo el mundo, pero consiguió sobrevivir, orientarse, vencer todas las dificultades y llegar al pie de la montaña por sus medios. “Una historia única de supervivencia, focalización y resiliencia”, añade.

Analizar los riesgos y no rendirse

El alpinismo al más alto nivel es un mundo muy duro, de gran compromiso y donde hay que contar con la confianza personal y conocimientos suficientes para poder salir airoso de situaciones muy difíciles. Esto supone que antes de cada expedición, “planeamos todo muy bien. En la vida y en el trabajo, debemos hacer lo mismo: analizar los riesgos y tener un plan B. Lo más importante mantener la mente fuerte y no rendirse nunca” dice el comunicador.

Todas estas experiencias y conocimientos adquiridos en cada uno de sus retos en altura llevaron a Carlos Pauner a dar charlas y conferencias por todo el mundo. “Al principio eran sólo conferencias acerca de lo acontecido en las expediciones. Poco a poco, esas conferencias se fueron impregnando de enseñanzas obtenidas de la vida en la montaña, de sus desafíos extremos y fueron evolucionando hasta llegar a lo que son hoy, una escuela de aprendizaje para situaciones complejas de nuestras vidas”.

Las enseñanzas de la montaña

Vivir situaciones límite, además lleva a valorar correctamente las situaciones comprometidas, a tomar decisiones complejas. Según el alpinista ha aprendido a llevar equipos de personas hacia un objetivo común, difícil y peligroso. “Precisamente todos estos aprendizajes son los que transmito en las conferencias”. Esto tiene mucho que ver con el ámbito empresarial y con preparar a los líderes a mantener la motivación, cómo dirigirse con éxito hacia los objetivos y cómo generar confianza en el equipo para llegar juntos a conseguir las metas marcada. “Esto último es fundamental. El líder es el referente, el que cuida al equipo y le motiva y le da seguridad. Llegan juntos a la cumbre y consiguen el éxito colectivo. Lo mismo ocurre en el mundo laboral. El equipo trabaja conjuntamente para conseguir alcanzar el triunfo”, destaca.

La importancia de compartir experiencias

Para Carlos es importante compartir todo lo que ha vivido y aprendido. Para él estas experiencias son la clave para tener una vida plena y feliz: “estar alineados con lo que hacemos, conduciéndonos con paso firme hacia nuestros objetivos, compartiendo retos con nuestros compañeros de equipo y a través de la confianza generada, ser capaces de llegar más lejos cada día y mejorar a nivel personal y colectivo”. Y después de tanto tiempo está convencido de que así crecen las personas y por supuesto las organizaciones en las que desarrollan su actividad profesional.

Ha pasado su vida enfrentándose a retos imposibles, en el límite de lo humanamente posible. Por eso, le gusta tanto compartir y poner en común con distintas organizaciones y personas cómo ha conseguido sobrevivir a este deporte de riesgo, una actividad que además conlleva una serie de aprendizajes. “Yo he conseguido ser feliz, hacer de mis pasiones mi profesión, moverme en un mundo muy especial reservado a muy pocas personas, donde la fortaleza, la perseverancia y la resistencia son valores clave para triunfar. Hablar en primera persona de mis experiencias, analizar las decisiones tomadas y alcanzar conclusiones válidas para el mundo empresarial y personal, es una satisfacción enorme. Hablo de lo que he vivido, de lo que he aprendido, de lo que me ha sido útil y disfruto compartiéndolo con las personas”.