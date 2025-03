El 'Juego de Tronos' del 8M: revelación o profecía

Archivo - Cientos de personas durante la manifestación convocada por la Comisión 8M por el Día Internacional de la Mujer, a 8 de marzo de 2024, en Madrid (España). / Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

Son muchas las cosas que convirtieron Juego de Tronos en una serie excepcional. La propuesta de un mundo fantástico dividido en siete reinos, asolado por las guerras y los dragones y amenazado por un ejército de muertos que avanza junto a un invierno interminable, tuvo absortos a millones de seguidores en todo el mundo. Más allá de la controversia de su final -no haremos spoiler por si alguien todavía quiere disfrutar de la serie-, entre las muchas virtudes de Juego de Tronos está la de presentar a las mujeres de una forma diferente, alejada de los estereotipos y remilgos habituales de otras historias épicas como El señor de los anillos o La Guerra de las Galaxias.

Desde el principio, Juego de Tronos cuenta con las mujeres en su universo de ficción y las coloca al lado de los hombres. Mujeres guerreras, poderosas, estrategas y al mando de ejércitos. Mujeres que se han revelado a su destino después de ser vendidas como esclavas o dadas en matrimonio. Mujeres que se han ganado su puesto luchando al lado de sus huestes, que son despiadadas y que enarbolan la bandera de la violencia siempre que es necesario para sobrevivir o conseguir sus propósitos. Y gracias a todo ello, sobreviven. ¿Un espejo del nuevo paradigma en el que se empieza a reconocer el papel de lo femenino? Lo cierto, es que no.

Aunque cada año se organizan manifestaciones y eventos en conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y el Gobierno destina muchos recursos a fomentar la igualdad (20.319 millones de euros entre 2022 y 2025) la realidad es que seguimos inmersos en un mundo pensado por y para lo masculino.

En el ámbito económico la presencia de la mujer aumenta aunque lentamente. El número de directivas en nuestro país se sitúa en el 40%. Si subimos un peldaño en la estructura empresarial, las mujeres sólo representan el 16,6% de los consejos de administración y si buscamos inversoras, sólo el 9% de los business angels son mujeres.

En el ámbito político, las cifras mejoran. Un 49,5% de los puestos directivos de los partidos políticos españoles son mujeres, aunque el liderazgo femenino apenas tiene representatividad. Siguen siendo también minoría en los puestos ejecutivos: ministras (nombramientos cosméticos aparte), presidentas de comunidades autónomas y alcaldesas.

En el entorno militar, las mujeres representan el 13% de las Fuerzas Armadas, ocupan el 5,1% de los puestos de suboficial y el 9% de los puestos de oficial. Y aunque en algún momento, la Princesa Leonor sustituirá a su padre como máximo representante de los ejércitos, por ahora sólo dos mujeres han alcanzado el grado de General por mérito propio.

Estas cifras son apenas un reflejo borroso de lo que deberían ser, teniendo en cuenta que las mujeres tienen la menor tasa de abandono escolar temprano (por debajo del 10%) y tienen la mayor presencia en la universidad (56%) donde obtienen de media las mejores notas.

La elección de estudios superiores, en el caso de las mujeres, las lleva por la senda de las ciencias sociales y de la salud principalmente, por lo que su incorporación al mercado de trabajo está en los sectores peor retribuidos (salud, educación y cuidados). Sólo el 5,5% de los alumnos de las carreras científicas, las mejor cotizadas salarialmente, son mujeres. Y, de nuevo, a pesar de los esfuerzos económicos de la inversión, la cifra se mantiene.

Consecuencia directa de todas estas cuestiones es la brecha salarial que, en nuestro país, se sitúa en el 28,21%, una de las más altas del mundo desarrollado.

Pero podemos seguir sumando datos. Las mujeres son las que más se acogen a reducciones de jornada y excedencias para el cuidado de descendientes, ascendentes y familiares con capacidades diferentes. Esta decisión de conciliación impacta negativamente en sus carreras profesionales (menos fluidas que las de los hombres), en su sueldo (que se ve reducido) y en el cálculo de las pensiones que cobrarán llegado el momento. También dedican al día el doble de tiempo que los hombres a las tareas domésticas lo que, según el Observatorio Social de la Caixa, supone que las mujeres dedican a estas tareas (no retribuidas) 780 horas más a lo largo del año.

Pero como en Juego de Tronos, hay una amenaza que viene de fuera y que deja en segundo plano las diferencias entre géneros. Una fuerza que está cambiando las reglas del juego económico y social y que solo podremos superarlo juntos. La inteligencia artificial es la versión real de los caminantes blancos de la serie de ficción. Su invasión es también silenciosa y aunque no es mortífera, -al menos de momento- amenaza con dejarnos sin trabajo, alinearnos y sustituirnos.

De momento ya nos clasifica, nos localiza, nos guía, gestiona nuestros suministros de luz y gas, planifica los aterrizajes y despegues de nuestros aviones, nos aconseja sobre lo que debemos comprar, dónde viajar o qué comer. También decide si nos conceden una hipoteca o si podemos contratar una póliza de seguros. Empieza a sustituirnos en la toma de decisiones y en trabajos operativos como cajeros de supermercados, camareros, azafatas…Y además, suplanta nuestra voz y nuestra imagen y compite con nosotros creando contenidos artísticos, musicales y literarios. Su dragón de ojos azules se encuentra agazapado en el 'big data' en forma de sesgos que condicionan su funcionamiento haciendo a los vulnerables más vulnerables y a los poderosos más poderosos.

No buscaba un discurso catastrofista para este 8 de marzo. La realidad siempre supera la ficción y esperaba encontrar un final posible en el que se impusiera la razón por encima de la mente de los guionistas audiovisuales. Pero las cifras son tozudas y arrojan un futuro desalentador en el que la brecha digital se hace cada vez mayor marcando diferencias entre unos y otros. Y mientras el ejército de código binario verde fosforito se nos viene encima, nosotros seguimos a lo nuestro, a lo de siempre, ajenos al efecto del mantra The Winter is coming.