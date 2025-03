Qué es el certificado de retenciones e ingresos del IRPF, documento esencial para tu declaración de la renta

La campaña de la declaración de la renta comienza el próximo 2 de abril, y es importante anticiparse y tener listos los documentos necesarios. El certificado de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF es un documento esencial cuando llega este momento. Este certificado es emitido por la empresa donde trabajas o cualquier otra entidad que te pague de manera regular.

En concreto, contiene información detallada sobre los ingresos que has recibido durante el año y las retenciones fiscales aplicadas a esos ingresos para cumplir con el IRPF. Con este documento, la Agencia Tributaria conoce cuánto has ganado y cuánto has aportado para el pago de impuestos.

¿Para qué se utiliza el certificado de retenciones e ingresos del IRPF?

El principal objetivo de este documento es facilitar la correcta realización de la declaración de la renta, proporcionando una visión clara y detallada de los ingresos y las retenciones que se han aplicado a la persona correspondiente. Además, en otros casos, como al solicitar un préstamo, al alquilar una vivienda o al comprar un coche, también puede ser requerido como prueba de tus ingresos.

Requisitos y plazos para solicitarlo

El certificado puede ser solicitado por cualquier ciudadano, sin importar si recibe prestaciones de la Seguridad Social o no. En el caso de que no se perciba ninguna prestación, se proporcionará un certificado que indique esta circunstancia, dejando constancia de la situación del solicitante.

La solicitud puede realizarse en cualquier momento, sin importar plazos específicos. Sin embargo, si el certificado no se emite automáticamente, la entidad correspondiente debe expedirlo en un máximo de tres meses desde la solicitud.

¿Cómo puedo solicitarlo?

A través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social, los ciudadanos pueden acceder a su información fiscal actualizada. Solo es necesario identificarse mediante uno de los métodos de autenticación disponibles, como el sistema Cl@ve, un certificado digital, el DNI electrónico o mediante un código SMS.

Tras ingresar, el solicitante deberá seleccionar el año fiscal correspondiente y, de inmediato, podrá descargar el certificado con los detalles pertinentes sobre las prestaciones y las retenciones de IRPF.