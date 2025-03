La sanidad madrileña avisa: estas son las razones que no sirven para una baja médica y por las que podrías ser despedido

Las bajas médicas son un derecho esencial cuando el paciente se encuentra en determinadas situaciones, y la Comunidad de Madrid recuerda cuáles en su página web.

Para obtener una, lo primero es acudir a un médico del Servicio Público de Salud, quien será el encargado de tramitarla en caso de que lo considere oportuno. El documento sirve para realizar un reconocimiento legal de la situación y permite cubrir la asistencia sanitaria y la pérdida de rentas que ocasiona.

No obstante, tener una baja médica no significa simplemente estar enfermo. La incapacidad temporal se concede cuando una persona no puede desempeñar su trabajo debido a una condición de salud que lo limita. Por lo tanto, desde la administración explican que la baja médica no cubre problemas personales, familiares o laborales, ni puede utilizarse como una vía para obtener tiempo libre sin una causa médica justificada.

Derechos, obligaciones y duración de la baja médica

La baja médica permite el acceso a una prestación económica que compensa la pérdida de ingresos mientras el trabajador se encuentra incapacitado para desarrollar su actividad profesional. Sin embargo, también implica obligaciones, como acudir a los reconocimientos médicos que sean requeridos para evaluar la evolución de la enfermedad y verificar la necesidad de continuar con la incapacidad.

En concreto, esta prestación por incapacidad tiene una duración máxima de 365 días, aunque se puede alargar 180 días más si se estima que el trabajador puede recuperarse y recibir el alta.

Además, desde Salud Madrid recuerdan que es muy importante hacer un uso responsable de la baja médica, ya que es un recurso del que depende el bienestar de muchas personas. Hacer un uso racional y honesto de ella no solo beneficia a quien la necesita en un momento determinado, sino que también contribuye al buen funcionamiento del sistema de salud y de la seguridad social para todos.

Cambios en las bajas desde 2023

En 2023 se simplificó el proceso de gestión de las bajas médicas. Ahora, el trabajador ya no necesita entregar personalmente los partes de baja, confirmación y alta a su empresa, ya que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) se encarga de notificarlo directamente. Sin embargo, la emisión de la baja sigue realizándose de forma presencial, por lo que el trabajador deberá acudir periódicamente para recoger los partes de confirmación.

Además, desde ese año se han reconocido nuevas causas de incapacidad temporal que afectan específicamente a las mujeres. Entre ellas, la menstruación incapacitante secundaria a una patología diagnosticada, así como las bajas derivadas de interrupciones del embarazo, tanto voluntarias como involuntarias. También se ha establecido una incapacidad temporal específica para embarazadas a partir de la semana 39 de gestación.