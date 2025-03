¡Alerta con estos errores en la declaración de la renta! Estos son los fallos que cometen casi todos los españoles

La campaña de la Renta arranca el próximo 2 de abril, y con ella llegan las dudas y posibles errores que pueden afectar a miles de contribuyentes. Presentar la declaración sin revisar detenidamente los datos puede derivar en problemas fiscales, e incluso en pérdidas económicas. De hecho, el año pasado Hacienda envió alrededor de 80.000 cartas a ciudadanos instándolos a corregir errores detectados en sus declaraciones, según informó el Ministerio de Hacienda.

Según advierten los expertos de la asesoría Wolters Kluwer, aproximadamente el 70% de los borradores contienen fallos, lo que puede suponer desde la pérdida de deducciones hasta pagos indebidos a la Agencia Tributaria.

Principales errores en la declaración de la Renta

Uno de los errores más comunes en la declaración de la Renta es aceptar el borrador sin revisarlo, ya que la Agencia Tributaria lo elabora con datos de terceros que pueden no ser correctos, explican desde Wolters Kluwer. También es frecuente no actualizar información personal y familiar, como estado civil o número de hijos, lo que afecta a las deducciones aplicables.

Otro fallo habitual, señalan desde la misma asesoría, es olvidar aplicar deducciones como las de maternidad, familia numerosa o vivienda, así como no declarar correctamente retribuciones en especie, como cheques restaurante o seguros médicos. Los autónomos, por su parte, suelen cometer errores al deducir gastos como luz, internet o alquiler. Además, no tributar adecuadamente por ingresos en el extranjero puede acarrear sanciones.

Otros descuidos incluyen no indicar la deducción por compra de coche eléctrico, no compensar pérdidas patrimoniales o no revisar las deducciones por vivienda. Para evitar pagar más impuestos de lo necesario, es importante revisar el borrador a fondo y, en caso de duda, buscar asesoramiento profesional.

¿Qué debo hacer si mi declaración contiene errores?

Si has cometido un error en tu declaración de la Renta, el procedimiento para corregirlo dependerá de si el fallo te beneficia a ti o a la Agencia Tributaria, explican desde ING.

Si el error resulta a favor del contribuyente, es decir, si corregirlo implica pagar menos o recibir una devolución mayor, se debe presentar una declaración complementaria. Este trámite se realiza a través de Renta Web, accediendo al apartado de modificación, indicando el motivo y ajustando los datos necesarios antes de firmar y enviar la corrección.

Por otro lado, si el error beneficia a Hacienda y has pagado de más o recibido una devolución inferior a la que te corresponde, la solución pasa por una solicitud de ingresos indebidos. Este procedimiento permite reclamar la cantidad erróneamente ingresada y puede realizarse en la sede electrónica de la Agencia Tributaria o en la Delegación correspondiente. Es importante recordar que en estos casos no procede presentar una declaración complementaria, ya que esta solo se usa cuando el error perjudica a la Administración.