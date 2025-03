El oficio de fallero se resiste a desaparecer a pesar de la falta de relevo generacional

La avanzada edad de los artistas falleros preocupa al sector. En el horizonte más cercano se dibuja un foco de preocupación por la avanzada edad de muchos de estos artistas, una situación que en pocos años -señala el maestro mayor- hará que alrededor de 40 de ellos se "vayan a jubilar". El problema está, en muchos casos, en la falta de savia nueva que pueda coger el testigo a un oficio que cuenta con muchas disciplinas. No en vano, en palabras del máximo representante de este colectivo, el artista fallero "domina" todo el proceso de construcción de una falla, desde "el inicio al final". Un camino que comienza muchas veces antes de que se quemen los monumentos del año anterior.

"A veces tienes que estar trabajando una temporada y estás teniendo y anotando ideas para la siguiente", explica Vicente Herrando, que destaca que es durante los meses de abril y mayo cuando "se presentan los proyectos y se firman los contratos" con las comisiones falleras. Es tras esos bocetos donde se puede ver una de las innovaciones de los últimos años, ya que, como añade José Ramón Devis, "prácticamente el 90% de los artistas gastamos ya la tecnología 3D para modelar". Es tras ese modelaje en un ordenador cuando ya va a las máquinas de fresar, algo que en unos casos se puede hacer en sus instalaciones pero en otros casos, como señala Herrando, "al ser mi taller pequeño, pues lo que hago es encargarlo a otro y ya me llega hecha".

Posteriormente, son los artistas ya en sus centros de trabajo los que se ponen manos a la obra durante meses y meses con la carpintería, el empapelado, el lijado o pintar todos los ninots. Todo para que el 14 de marzo esté finalizado y se proceda a la plantá del monumento infantil y, una jornada después, se complete ese mismo proceso, pero con las fallas grandes. "Lo que pasa es que en un taller pequeño como el mío, entre mi hijo y yo nos lo hacemos casi todo", remarca Devis sobre una polivalencia que García Pastor pone en valor como cualidad de todos los artistas. Y es que en una elaboración de ninots que engloba actividades tan variadas como la del diseñador gráfico, el guionista, el escultor, el pintor, el que maqueta o el decorador, "todos los artistas saben hacer de todo".

Tomar el relevo

Mirando al futuro, tanto Herrando como Devis tienen esa renovación al frente del oficio garantizada gracias a que sus hijos -como ya hicieron ellos con sus padres- ya trabajan con ellos. Sin embargo, en muchos otros talleres, esa situación no apunta en la misma dirección. De ahí que García Pastor señale que se debe hacer -de la mano del gremio, la Administración y también de las comisiones- «un plan para que sea de nuevo atractivo el ser artista fallero». Y es que tras la pandemia de covid, que según Herrando hizo «mucho daño» al obligar a numerosos profesionales a salir del mundo fallero que «ya no han vuelto», estos trabajadores hoy «son escasos para la necesidad que existe».

Sobre esta situación, actualmente existe una formación profesional de dos años para formarse en el oficio. No obstante, Devis cree que la misma resulta insuficiente. "Si cada año entran 25, a lo mejor hay uno o dos que ves que valen, que se van a quedar en el mundo fallero. El resto, no", destaca.

Una fiesta con un impacto de 909 millones Las Fallas no son únicamente una fiesta de expresión artística, sino que también representan un pilar económico que deja en el territorio valenciano y sus distintos sectores más de 732 millones de euros en ventas y otros 177 más en valor añadido. Es lo que reflejan los datos del último informe elaborado por la Cátedra de Modelo Económico Sostenible de Valencia y su entorno de la Universidad de Valencia (UV), el cual señala que durante el año 2023 -el último con datos contabilizados- las Fallas generaron, además de esos 909 millones de euros de impacto, un total de 6.440 empleos. Tras estas cifras macroeconómicas, el estudio apunta a que hay un conjunto de agentes que forman esta fiesta, compuestos entre otros por más de 89.000 falleros, 348 comisiones y 800.000 visitantes solo durante la semana fallera, además de un papel activo de empresas y administraciones. Todas ellas invierten en la festividad en conjunto casi 400 millones de euros, un gasto cuyo rédito se puede apreciar en el producto interior bruto (PIB) de la Comunidad Valenciana, ya que esta fiesta equivale al 0,14 % del mismo. Sin embargo, ¿cómo se distribuye todo este impacto económico? El informe señala respecto a esta distribución que sus repercusiones "no solo afectan a los sectores directamente relacionados con ella [los alrededor de 200 artistas, las 120 empresas dedicadas a la indumentaria o las 24 firmas de pirotecnia, entre otros], sino que tienen un impacto indirecto en todos los sectores de la economía valenciana". De ellos, eso sí, son cuatro las actividades que aglutinan el principal volumen de estos ingresos, siendo la hostelería la más beneficiada. En 2023, este sector tuvo unas ventas por valor de 247 millones de euros -un tercio del total- y generó puestos de trabajo para 2.427 personas. Junto a ellos, también fue destacado el impacto que las Fallas dejaron para las actividades inmobiliarias (97 millones de euros en ventas), el comercio (53 millones) y los transportes (46 millones). Todos ellos forman parte de un sector servicios que, solo a través de esta fiesta, contabilizó 535 millones de euros en ventas y 153 más de valor añadido.

Más vocación que ambición

Por eso muestra su preocupación: "Dentro de 10 años no sé cómo estará este oficio porque, al no haber aprendices, no saben cómo es la profesión, no conocen todo lo que se trabaja en un taller". "A nosotros, en general lo que nos mantiene suele ser más la vocación que la ambición económica", coincide en esta misma visión Herrando, que plantea para mejorar ese horizonte realizar un polígono público -hay un proyecto de renovación de la Ciutat Fallera desde el año pasado, pero en el mismo aún no se ha avanzado- en el que estos artistas "no fueran propietarios, sino inquilinos y tuvieran un alquiler subvencionado". Un enclave que "no diera pérdidas" fomentando para ello "la llegada de turistas que pudieran ver toda esta labor".

Y es que el actual impulso récord que vive la llegada de visitantes no se nota en su actividad. Tampoco en los pedidos que les salen fuera de las fronteras valencianas. "Hay algunos trabajos que pueden surgir, pero no se nota", destaca al respecto García Pastor. "Antes se trabajaba más que ahora. Se hacían muchos decorados para películas de cine famosas, mucho teatro, gigantes y cabezudos, pasos religiosos", incide al respecto Devis, que cree que actualmente "alguno hay que trabaja en algunas cosas esporádicas, para eventos puntuales, pero de eso cada día hay menos". Porque hoy por hoy, concluye, "en Valencia no se exporta la falla, sino la fiesta de las Fallas".