El sector hotelero aboga por impulsar la sostenibilidad como eje vertebrador de su actividad

La sostenibilidad es hoy por hoy un pilar fundamental para promover el crecimiento y aumentar la competitividad del sector hotelero y, por lo tanto, el impulso de soluciones más verdes tanto en las instalaciones como en los servicios que ofrecen a sus clientes. Este tipo de establecimientos no solo repercute en la esfera ambiental, sino también en la social y en la económica. El objetivo al que aspiran actualmente los hoteleros es a que sus negocios generen un impacto cada vez más beneficioso tanto para los visitantes por trabajo o por placer como para el propio entorno.

Bajo el título Ventajas competitivas en el sector hotelero: sostenibilidad e innovación en la gestión, El Periódico de España y ‘activos’, el vertical de economía y empresa del grupo Prensa Ibérica, con el patrocinio de Sener, organizaron en Madrid un encuentro con representantes de diferentes cadenas hoteleras para abordar los principales retos a los que se enfrenta este tipo de negocio en esta nueva era.

El director de Arquitectura de Sener, Juan Francisco Paz, afirmó que, pese a que actualmente existe "un desajuste" entre lo que las empresas deberían hacer y lo que realmente hacen en términos de sostenibilidad, esta transformación "tiene un futuro prometedor que abarca mucho más allá". "En nuestra compañía, cuando nos enfrentamos a cualquier proyecto siempre preguntamos los criterios de sostenibilidad e intentamos que nuestros clientes tengan un retorno económico o social", expuso.

Uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la industria hotelera es que "los proyectos sostenibles cuestan muchísimo más y, por lo tanto, necesitan de una inversión mayor", subrayó Eduardo González, general manager de Hotel Meliá Castilla, que también puso sobre la mesa un dato muy importante: "Hoy en día, los clientes internacionales son los que más demandan la sostenibilidad en los establecimientos hoteleros, pero poco a poco también lo están empezando a hacer los nacionales", añadió. No obstante, Javier Pérez, director general de VP Hoteles, lamentó que todavía "la sostenibilidad no esté en el top de la elección" de los viajeros a la hora de buscar alojamientos hoteleros, algo que achacó a una falta de "concienciación" de la sociedad.

De arriba abajo

A renglón seguido, Néstor Pérez, responsable de Reporting ESG (environmental, social y governance, es decir, ambiental, social y de gobernanza) en Palladium Hotel Group, aseguró que "la sostenibilidad debe estar en todos los departamentos de una empresa, de arriba abajo". En esta misma línea, y coincidiendo con el resto de representantes hoteleros, Ricardo Mar, secretario general de Paradores, reconoció que "meter la sostenibilidad en la cabeza de la gente es complicado". De hecho, aunque el cliente busca cada vez más la sostenibilidad como servicio diferencial durante su estancia, la pregunta que se hacen ahora es: "¿Está dispuesto a pagar más por eso?". Rocío Cela, ESG manager de Four Seasons Hotels & Resorts, enfatizó que "es vital que todos los hoteles se sumen a esta transformación". "No puede haber una cadena hotelera o un sector que se quede fuera de esta evolución. Son muchos gestos y detalles, y entre todos podemos conseguir que se hagan muchas cosas", añadió.

Transición acompañada

El camino hacia la búsqueda de un modelo más respetuoso va acompañado de una transformación tecnológica que permite, a través de la innovación de las instalaciones y los servicios, gestionar de manera más eficiente los recursos, lo que redunda en una mayor rentabilidad para el negocio y una mejora de la experiencia de los clientes. Sin embargo, la transición hacia la digitalización de los procesos puede generar, en algunas ocasiones, desconfianza dentro de las plantillas. "La gestión del cambio es muy importante", destacó Guillem Peris, responsable de Eficiencia Energética de Sener, que hizo hincapié en que los empleados deben ver las nuevas tecnologías "como una ayuda" . Para ello, la empresa tiene que liderar la transición de manera "que se sientan cómodos y digieran poco a poco la tecnología". "Si no lo conseguimos, podemos tener el mejor gemelo digital pero no servirá de nada", apostilló.

Sobre la incorporación de sistemas dotados con inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático, Peris advirtió además de que es crucial "integrar la información", para que todos los servicios estén alineados. De esta forma, relató, se logra optimizar el uso de las instalaciones y prever el consumo aproximado que se va a llevar a cabo. Acuñó en este punto el término "inversiones inteligentes" y abogó por el aprendizaje en el que, a partir de los datos, el hotel sabe "las instalaciones que están mejor".

Por su parte, Pérez, de Palladium Hotel Group, recalcó la importancia de medir los datos y prestar mucha atención al diseño y los sistemas de alertas. Una afirmación que completó Paz, que detalló que las mediciones sirven "para poder saber dónde hay que actuar". "Si puedes predecir el patrón de usos de un hotel, medirlo y saber dónde están los problemas mediante el uso de inteligencia artificial, puedes optimizar la parte energética y muchas otras más", aclaró el director de Arquitectura de Sener.

Desde Paradores respaldaron esta idea y subrayaron que "hay que integrar los sistemas para que todo el mundo los pueda utilizar". Así, Mar agregó que desde su entidad se han puesto en marcha plataformas de gestión energética "que permiten conocer en tiempo real el estado de las instalaciones, lo que se gasta, y a partir de ahí, tomar decisiones para que el mantenimiento sea lo más efectivo posible".

Normativa lenta

Sin embargo, la tecnología a veces se da de bruces con la realidad. Y es que, en palabras de Peris, el especialista de Sener, "la normativa en ocasiones limita". "Va muy lenta, mientras que la innovación va siempre por delante", remarcó, y por eso, subrayó que "la clave está en las personas, que son las que tienen que sacar los problemas para que se use la tecnología". Algo en lo que incidió también el director general de VP Hoteles, que afirmó que "el mundo está cambiando mucho y rápidamente" y que, en algún momento, "llegará una vaca flaca y habrá un cambio de normativa".

En este sentido, el representante de Hotel Meliá Castilla se mostró partidario de "ir más allá de la legislación". González puso de relieve el "legado responsable con el planeta" que tiene su cadena hotelera y remarcó que "si todas las empresas tienen este objetivo, el mensaje finalmente va a calar". No obstante, seguidamente puntualizó que "sin la ayuda de las administraciones públicas esto no va a pasar".

El director general de VP Hoteles, Pérez, se mostró critico y expuso el "desfase normativo" que existe actualmente cuando un hotel como el suyo se sube al carro de la sostenibilidad y apuesta por incluir en su oferta iniciativas acordes, como la instalación de cargadores eléctricos en sus garajes. "Ponerlos y mantenerlos es una inversión y el cliente no te la paga", relató.

Y es que el sentir general del sector es que la implementación de iniciativas sostenibles debe contar con un mayor respaldo por parte de las administraciones. "Tenemos medidas que son imposibles de cumplir y hay una tensión por el coste económico que conlleva implementar estas iniciativas", explicó Pérez. Asimismo, declaró que no pueden ponerse en marcha "normativas restrictivas" que no vayan acompañadas de ayudas a aquellos que deciden dar el paso, idea que argumentó con el hecho de que el sector hotelero "contribuye a que se hagan inversiones y genera riqueza y empleo".

El secretario general de Paradores manifestó en este punto que para que el sector avance "es básica que se dé la colaboración público-privada, pero también la públicapública", ya que existen "normativas estatales, autonómicas y provinciales, entre otras, y tenemos que ponernos todos de acuerdo". Añadió en este sentido que "se están dando pasos, pero todavía queda". "Se trata de hacer políticas que sirvan para la mejora del sector", concluyó.

Certificaciones y formación

Para que se produzca esta transición hacia un sector hotelero más sostenible y respetuoso con el medio ambiente y con la sociedad, los hoteles también reivindicaron de cara a un presente próximo que se establezcan certificaciones reguladas y homogéneas, ya que, como enfatizó González, existen "muchísimas certificaciones y algunos países no las reconocen". Una aspiración que compartió también Cela, que expresó su deseo de que todo el sector hotelero cuente "con una certificación reglada que sea igual para todo el mundo".

En otro orden de asuntos, Pérez incidió en la importancia del talento en el sector hotelero: "Somos los que más sufrimos para conseguir personal, ya que no existe una formación profesional de mantenimiento, y tenemos que formarlos internamente".

Precisamente, sobre este asunto, Mar adelantó que está previsto que su entidad llegue "a un acuerdo para que Paradores sea un sitio en el que se pueda dar esta formación profesional dual porque es muy necesaria" y prosiguió que, en este asunto, es importante "buscar puntos de unión con las administraciones públicas".

Para que la sostenibilidad penetre no solo en la industria sino también en la sociedad, todos coincidieron en que la educación es clave. A este respecto, González afirmó que las empresas son conscientes de que deben sumarse a esta transición y aboga ahora por "educar a las personas", pero también "a los empleados para que cale la visión de la compañía". Detalló que se trata de "un tema de concienciación" y que, si al final toda la sociedad se involucra, se podrán alcanzar a los objetivos de eficiencia.

Educar y concienciar

También Pérez, responsable de Reporting ESG en Palladium Hotel Group, apuntó a la educación como factor fundamental para conseguir este cambio de mentalidad. Y puso de relieve que "cada vez va a ser más importante" porque, aunque de primeras, puede que al cliente le cueste elegir un hotel por ese factor, "sí que valora la sostenibilidad cuando llega al destino".

En este punto del debate, Mar reconoció que existe una "fatiga de sostenibilidad" y explicó que "hay una corriente muy fuerte de gente que no cree en el reciclaje". "Hay una ceguera brutal", subrayó. E incidió en que tanto el sector público como el privado tienen que ser capaces de educar a la sociedad y enseñarle cuáles son las ventajas de que se pongan en marcha todos estos proyectos. "Si no somos capaces de comunicar las acciones y de explicar por qué tomamos esas decisiones y las repercusiones que tienen, no vamos a ser capaces de concienciar a la ciudadanía", advirtió.