Que la pesadilla no se convierta en realidad

Un grupo de hombres y mujeres en la cincuentena partían desde su ciudad en un tren con todas las comodidades para llegar a su destino. Tras apearse en una estación anónima, unos autobuses los trasladaban hacia un precioso hotel a las afueras de la población. Allí son recibidos con todos los honores por un grupo de civiles y militares que empiezan a instruirlos sobre los próximos pasos que deben dar. La guerra está al otro lado de la frontera y la invasión del enemigo se producirá de un momento a otro. Un ejército de drones se distribuye en un campo aledaño. Fin de la pesadilla de la que me alegré despertarme la pasada noche.

Nuestra generación no ha conocido guerras. En el recuerdo personal de cada uno lo que nos contaba nuestro padre sobre la guerra civil: el abuelo desaparecido en el frente de batalla cerca de Cervera (Lleida), entre enero y febrero de 1939; los asesinatos perpetrados por terroristas anarquistas en las localidades controladas por la República; el terror aplicado por los franquistas contra los opositores una vez lograda la victoria... No son temas de los que apetezca hablar, la memoria es selectiva en los países que más padecieron el horror.

Antes de la invasión rusa de Ucrania, los Balcanes fueron testigo en los años noventa de la última gran guerra ocurrida en Europa. Debido a la ruptura de la antigua Yugoslavia, de la noche a la mañana entendimos las raíces del polvorín que siempre habían sido los Balcanes. Sus diferencias étnicas y religiosas; sus recelos históricos enraizados en un identitarismo donde priva más la diferencia que la unión.

Aquellas guerras balcánicas, controladas por control remoto por las grandes potencias que acabaron ordenando fronteras y áreas de influencia, nunca generaron el temor que hoy genera el nuevo mapa de la geopolitica internacional.

En el extremo occidental del gran continente euroasiático no vivimos la sensación de pavor que tienen hoy en los países bálticos, Georgia, Polonia,o la península de Escandinavia. La historia les ha enseñado a no confiar en su vecino ruso. Meses antes de que Rusia invadiera Ucrania, en una conversación que tuve con quien fuera ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué (fallecido en abril de 2023), comentaba que uno de los focos de tensión internacionales del futuro sería el corredor de Suwalki, cien kilómetros que une las fronteras del enclave ruso de Kaliningrado (antigua Prusia Oriental), Lituania y Polonia, co Bielorrusia, estado títere controlado por Moscú.

El rearme de la Unión Europea está para quedarse. Donald Trump ha dado el empujón definitivo. La inversión en defensa para contener al presunto enemigo catapultará unos presupuestos que pagaremos con más impuestos y más emisión de deuda. Es necesario para evitar que la pesadilla sea realidad.